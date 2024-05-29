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董仔爆「夫妻房事太少」曾閃離婚念頭！　海力吐心聲：時間很難控制

記者孟育民／台北報導

緯來綜合台《女王大人》日前邀請三對夫妻檔，郭婷筠、彭正、董仔、海力、楊昇達、若綺，上節目暢談夫妻間有沒有不能說的秘密，還讓夫妻檔玩真心話大冒險，主持人問董仔「有沒有什麼事情讓妳動過離婚的念頭？」沒想到董仔自爆兩人房事次數太少，她覺得至少要跟個人頻道影片一樣週更，但現在幾乎只有月更，讓海力喊冤：「男生時間很難控制。」

▲▼ 董仔抱怨老公海力房事次數太少。（圖／緯來綜合台提供）

▲董仔抱怨老公海力房事次數太少。（圖／緯來綜合台提供）

董仔另外想知道老公海力買的釣魚器材到底多少錢？董仔說老公海力熱愛釣魚，但是卻和釣友KID一起瞞著她釣具只要兩、三千元，最後不敵曾國城和巴鈺的逼問，海力全盤托出光一個捲線器就要兩、三萬元，還是偷偷存私房錢買的。

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▲▼《女王大人》聊夫妻間的秘密。左起)彭正、海力、楊昇達、巴鈺、曾國城、若綺、董仔、郭婷筠。（圖／緯來綜合提供）

▲海力偷偷存私房錢買釣魚器材。（圖／緯來綜合台提供）
 

楊昇達被問「你爸爸和媽媽曾講過什麼老婆的壞話？」楊昇達面露尷尬地表示：「若綺褲子穿太短在我爸面前曝光。」讓爸爸特地過來提醒他請太太褲子穿長一點，家裡畢竟有長輩，楊昇達還開玩笑地說：「我爸扛不住。」

▲▼《女王大人》聊夫妻間的秘密。左起)彭正、海力、楊昇達、巴鈺、曾國城、若綺、董仔、郭婷筠。（圖／緯來綜合提供）

▲楊昇達爆料若綺在他爸面前走光。（圖／緯來綜合提供）

若綺接著想問老公楊昇達「為什麼都不讚美我？」若綺說，有次心血來潮想做炒蛋料理給老公楊昇達吃，結果卻換來老公一句：「為什麼過得比疫情還苦？」讓她覺得很沮喪。楊昇達馬上解釋原由，是因為若綺說想要弄一餐給他吃，結果在廚房忙了40分鐘只炒了兩顆蛋，不但炒蛋吃起來口感「嘎嘣脆」，還毀掉新鍋子的高級不沾鍋塗層，讓楊昇達氣喊：「這樣還要我讚美她？！」

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董仔, 海力, 這群人, 若綺, 楊昇達

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