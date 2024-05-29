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《九龍城寨》反派王九「伍允龍」宣布來台！　曝曾失控扯下劉俊謙假髮

記者蕭采薇／台北報導

動作鉅獻《九龍城寨之圍城》全台票房逾2300萬，香港票房已達8300萬港幣（約台幣3.5億），飆升香港影史上華語片票房第2名，三地票房已達31億台幣。不但「城寨四少」出風頭，出道逾20年的反派「王九」伍允龍更因而翻紅大熱。他更不斷被翻出拍攝細節，包括他竟扯掉萬人迷「信一」劉俊謙的假髮。

▲《九龍城寨之圍城》「王九」伍允龍。（圖／華映娛樂提供）

▲《九龍城寨之圍城》伍允龍飾演王九，身懷刀槍不入的硬氣功絕技。（圖／華映娛樂提供）

伍允龍在《九龍城寨之圍城》飾演王九，身懷刀槍不入的硬氣功絕技，讓城寨四少吃盡苦頭。現實裡的他從小學武，是葉問的嫡傳徒孫。他回憶當初是導演鄭保瑞透過製片聯絡上他，但他與導演的初次見面有點拘謹，並未馬上獲得角色，「到了第3次見面時才offer『王九』這角色給我，告訴我角色是反派，希望我可以作新嘗試，最好連觀眾都不認得我。」

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▲《九龍城寨之圍城》「王九」伍允龍。（圖／華映娛樂提供）

▲《九龍城寨之圍城》伍允龍的瘋狂演繹讓大票影迷誇讚。（圖／華映娛樂提供）

過往曾被外界指他演戲有點像「木頭」，但此次的瘋狂演繹讓大票影迷誇讚，他坦言：「我拍了40幾部戲，演傳統動作英雄時會有個框架，可能要比較沉默，沒什麼表情。這次這種差點就會過頭的浮誇，是我第一次嘗試。如果過火便會噁心，做得不夠又達不到導演要求。」但成果顯然讓觀眾們十分激賞。

▲《九龍城寨之圍城》「王九」伍允龍。（圖／華映娛樂提供）

▲《九龍城寨之圍城》伍允龍拍攝打戲過程，把劉俊謙的假髮抓到地上。（圖／華映娛樂提供）

提到同樣因電影人氣飆升的「信一」劉俊謙，伍允龍憶及一件糗事，他初見對方就在劇組，以為對方本來就留著長髮，在一場打戲過程，自然反應一把抓住劉俊謙的頭髮，結果整個頭髮被扯落地上，他這才發現那是假髮，該場戲也只好再次重拍。

▲《九龍城寨之圍城》「王九」伍允龍。（圖／華映娛樂提供）

▲《九龍城寨之圍城》「王九」伍允龍。（圖／華映娛樂提供）

另外，有許多眼尖觀眾注意到「王九」伍允龍片中始終戴著墨鏡，除了刺殺「大老闆」洪金寶時才一度摘下。但有觀眾提問，在王九與城寨四少的「終極之戰」時，他是否改戴了「龍捲風」古天樂的墨鏡？對此說法，伍允龍回答：「眼鏡是王九的。」

▲《九龍城寨之圍城》「王九」伍允龍。（圖／華映娛樂提供）

▲《九龍城寨之圍城》洪金寶（左）和伍允龍是老大和小弟的關係。（圖／華映娛樂提供）

電影近期掀起海內外熱血狂潮，觀眾及網友們紛紛敲碗想見到主角們現身台灣。華映娛樂率先邀請到「王九」伍允龍來台，本周五（31日）他將亮相記者會，接受媒體訪問，周五當晚及周六皆會前往戲院出席QA，與觀眾影迷們近距離互動，《九龍城寨之圍城》已於5月17日全台上映。

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九龍城寨之圍城, 王九, 伍允龍

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