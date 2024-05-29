坎城得主官方搶著蹭⋯下秒通知開庭！　9年前「發動學運」慘遭清算

記者蕭采薇／綜合報導

印度電影《你是我眼中的那道光》日前勇奪第77屆坎城影展評審團大獎，導演帕亞爾卡帕迪亞（Payal Kapadia）雖成為印度影史的締造者，卻也成為爭議焦點。原來卡帕迪亞9年前在「印度影視學院」就讀時，因反對政治人物擔任學院主任、發起罷課抗議運動，包括她等35位領頭學生被校方一狀告法院。

▲導演帕亞爾卡帕迪亞成為印度影史的締造者，沒想到卻在此時遭到清算。（圖／路透）

尷尬的是，卡帕迪亞日前在坎城獲獎，校方前腳才發文祝賀，法院竟隨後發出通知，要求她下月初出席該案聽證會。此舉不僅轟動印度，學院網站更糟網友抗議灌爆，要求校方「撤銷訴訟」，還給卡帕迪亞和其他被告學生應有的名譽。

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由於該案事隔9年遲遲未審，法院此時翻出舊帳、要求「編號25號」的卡帕迪亞，下月以被告身分出席該案聽證會，不僅引爆印度網友怒火，灌爆學院網路社群，更紛紛留言要求道歉。就連電影《貧民百萬富翁》奧斯卡最佳音效得主雷蘇爾普庫提，也發文呼籲印度影視學院「撤銷訴訟，還給卡帕迪亞和其他被告學生應有的名譽」。印度人氣影后史薇塔梅農更留言贊同「無庸置疑」。

▲帕亞爾卡帕迪亞成為第一位獲得坎城影展「評審團大獎」的印度女導演。（圖／海鵬影業提供）



《你是我眼中的那道光》勇奪第77屆坎城影展評審團大獎，也使帕亞爾卡帕迪亞成為第一位獲此殊榮的印度女導演。由於目前正值印度大選期間，卡帕迪亞獲獎消息一傳回印度，祝賀訊息紛至沓來。

最大在野黨「國大黨」總理候選人拉胡爾甘地（Rahul Gandhi）最先發文道賀她創下歷史，「啟發電影產業、為未來帶來希望」；代表執政黨「印度人民黨」競選的印度現任總理莫迪（Narendra Modi）也不遑相讓，發表賀電外、更誇讚卡帕迪亞「閃耀國際影壇非常了不起」，雙方搶著沾光。

▲印度電影《你是我眼中的那道光》日前勇奪第77屆坎城影展評審團大獎。（圖／路透）

《你是我眼中的那道光》劇情描述居住在孟買的護士普拉巴與室友阿努情同姊妹，某天普拉巴突然收到老公寄來的禮物，兩人原本漸行漸遠的關係更讓她心煩意亂。阿努則在喧囂城市中與穆斯林男友發展出一段秘戀。她們的同事也因都更被迫搬離處所，無家可歸。她們決定踏上一場公路之旅，重新找回夢想與未來。