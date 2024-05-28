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胡瓜新寵突遇悲慘意外！　緊急衝診所：拜託醫生急救

▲▼ 「MEME秘密」由電豹女隊長小楓領軍，集結笑笑、草莓、筱緹、安汝、語萱組成。（圖／想想時間有限公司提供）

▲ 「MEME秘密」由電豹女隊長小楓領軍，集結笑笑、草莓、筱緹、安汝、語萱組成。（圖／想想時間有限公司提供）

記者翁子涵／台北報導

「MEME秘密」由電豹女隊長小楓領軍，集結笑笑、草莓、筱緹、安汝、語萱，組成六人制全新女團，從球場跨界歌壇推出首支全新單曲〈My Black Eyes〉，歌詞講述女孩們散發著無限魅力， 不管何時何地，都在發光發亮，不管走到哪都是他們的伸展台。六人一起完成編舞跟分唱的工作，草莓笑著說：「我們就像是一個偏叛逆、很做自己的Bad Girl 在對自己喜歡的對象，自信的散發著魅力，不管怎樣就是要你愛上我的壞。」

▲▼ 「MEME秘密」正式以女團出道。（圖／想想時間有限公司提供）

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 ▲「MEME秘密」正式以女團出道。（圖／想想時間有限公司提供）

綜藝大哥胡瓜新寵笑笑則是透露自己在進錄音室之前，每天花上時間練習發聲，還在家中邊唱歌強化心肺練氣，笑說因為大吼大叫很對不起鄰居，但辛苦練習後卻在錄音當天卻發生悲慘意外，「其實我當天大感冒，怕拖累大家，還趕緊跑去錄音室附近的診所來回奔波，拜託醫生急救我的喉嚨，但我還是用盡全力把歌曲唱好。」

電豹女舞蹈擔當之一筱緹更表示自已專長是舞蹈，但唱歌完全是第一次，錄音期間一直在摸索唱歌的音感，非常感謝單曲製作人提點，讓自己有最好的表現：「我覺得老師比較希望我在唱歌的部分多呈現一些情感，不管是態度語氣，學習到很多，也沒想過原來自己唱歌部分也能做得到。」

正式以女團出道，讓語萱開心直呼：「完全是小時候的夢想，有一種夢想成真 的感動，這是啦啦隊之後的夢想，只想要好好的珍惜跟把握每一次的機會，得要好好的鍛鍊自己，讓自己不斷的升級!成為真正厲害的唱跳女團跟韓團IVE一樣。」安汝也說：「希望讓原本就認識我們的粉絲們有耳目一新的感受，我們不只是活力甜美的啦啦隊女孩。」
 

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