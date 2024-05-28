最狂男團選秀《SCOOL》來了！　「羅志祥親任導師」破天荒台韓聯手

▲羅志祥受邀擔任導師。（圖／天空娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

天空娛樂宣布將打造亞洲級男團選秀節目《SCOOL》，破天荒與韓國電視台SBS Medianet跨海結盟合作共同製播，台、韓兩地娛樂圈強強聯手，包括選手、工作人員都將飛往韓國當地攝影棚錄製播出，而最後總決賽則將於高雄巨蛋現場直播，而節目也將同步在韓國電視台播出，如此亞洲級規格史無前例的合作方式，可說創下台灣男團選秀史上頭一遭。

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▲ 天空娛樂營運長王維皓(左起)、製作人謝皓倫、執行長于傳勇。（圖／天空娛樂提供）



節目更邀請羅志祥成為首位官宣重量級導師，提及自己的評審重點跟標準，羅志祥透露最大重點就是「要有觀眾緣」，「因為有人緣才會帶動人氣，還有不能流裡流氣，我相信一定有些參賽者有很多參賽經驗 很容易就會流露出老練感 我覺得新人還是要有新人保持初心的感覺。」期待趕緊見到男團成員的羅志祥更自認是嚴格導師，「必須要嚴格！因為我接下了這個重責大任， 就必須為觀眾為學員負責！」

選秀節目《SCOOL》除了力邀亞洲天王羅志祥助陣，天空娛樂更透露將把觸角向外延伸，導師陣容將囊擴台、韓兩地演藝圈大咖明星，屆時導師名單將在官方陸續公布，當中節目名稱「SCOOL」是把兩個英文單字School及Cool融合而成的同音原創字為精神號召，身為製作人的謝皓倫特別釋意當初發想的初衷：「『SCOOL』想找的不僅是有校園青春活力的好學生，更希望能招募到來自全亞洲各地的街頭潮流酷學生！」

搭配節目屬性及國際化規格，這次在選秀制度上更以全球「全民投票制度」為唯一入選準則，讓廣大的觀眾擔任「終極裁判官」，自己喜歡的idol自己掌握決定，最終選出人氣最高的七人男團，預計將於6月截止徵選、7月移地訓練、8月開始首錄、9月首播、11月進行總決賽，而節目前九集將於韓國錄製，最後總決賽將在高雄巨蛋現場直播選出最終出道成員。

