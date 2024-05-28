章子怡家暴戲「被丈夫站床上踩」　記者會脫口1句…洩真實婚姻生活

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星章子怡主演陳可辛執導新片《醬園弄》，並在今年的坎城影展放映。她在記者會提到一場家暴戲，並表示生活中無法體驗這樣的經歷。而她隨後突然冒出一句話「有時候，PUA比家暴更恐怖。」

▲章子怡、汪峰結束8年婚姻生活。（圖／翻攝自微博／汪峰）

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章子怡提及戲裡遭到丈夫家暴，因為不知道對手演員王傳君要怎麼做，結果是被對方用枕頭呼住臉，而且推也推不開，還被對方站在床上踩。她表示自己從來沒有經歷過這樣的遭遇，談到對女性的傷害，說起「語言上的家暴也是很恐怖的，PUA也是很恐怖的，有時候多過於行為上的」，由於一時說得情緒激動，笑說「跑題了」。

▲章子怡主演殺夫事件改編的電影《醬園弄》。（圖／翻攝自微博）

這段發言引發陸網討論。網友表示，章子怡貴為國際影人，性格堅強、獨立，想必不太會被情緒勒索，有人形容「子怡代入了」、「她和汪峰可能有外人無法理解的相處」，但也有人認為汪峰個性鮮明，有音樂才情，一言一語也許對章子怡帶來不小的影響力。

章子怡2015年嫁給歌手汪峰，生下一子一女，去年10月雙方共同發表聲明離婚，震驚娛樂圈。她離婚後首部電影《醬園弄》是改編自真人事件，加上趙麗穎、楊冪等一線明星都有演出，受到電影圈矚目。