ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

章子怡家暴戲「被丈夫站床上踩」　記者會脫口1句…洩真實婚姻生活

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星章子怡主演陳可辛執導新片《醬園弄》，並在今年的坎城影展放映。她在記者會提到一場家暴戲，並表示生活中無法體驗這樣的經歷。而她隨後突然冒出一句話「有時候，PUA比家暴更恐怖。」

▲章子怡、汪峰結婚宣佈結束8年婚姻生活。（圖／翻攝自微博／汪峰）

▲章子怡、汪峰結束8年婚姻生活。（圖／翻攝自微博／汪峰）

[廣告]請繼續往下閱讀...

章子怡提及戲裡遭到丈夫家暴，因為不知道對手演員王傳君要怎麼做，結果是被對方用枕頭呼住臉，而且推也推不開，還被對方站在床上踩。她表示自己從來沒有經歷過這樣的遭遇，談到對女性的傷害，說起「語言上的家暴也是很恐怖的，PUA也是很恐怖的，有時候多過於行為上的」，由於一時說得情緒激動，笑說「跑題了」。

▲▼章子怡主演殺夫事件改編的電影《醬園弄》。（圖／翻攝自微博）

▲章子怡主演殺夫事件改編的電影《醬園弄》。（圖／翻攝自微博）

這段發言引發陸網討論。網友表示，章子怡貴為國際影人，性格堅強、獨立，想必不太會被情緒勒索，有人形容「子怡代入了」、「她和汪峰可能有外人無法理解的相處」，但也有人認為汪峰個性鮮明，有音樂才情，一言一語也許對章子怡帶來不小的影響力。

章子怡2015年嫁給歌手汪峰，生下一子一女，去年10月雙方共同發表聲明離婚，震驚娛樂圈。她離婚後首部電影《醬園弄》是改編自真人事件，加上趙麗穎、楊冪等一線明星都有演出，受到電影圈矚目。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

推薦閱讀

劉雨柔錄影大發飆「拒同台楊皓如」！氣到離場　LINE私群對罵內容曝

劉雨柔錄影大發飆「拒同台楊皓如」！氣到離場　LINE私群對罵內容曝

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

《全明星》186cm男神結婚了！　護圈外妻低調登記：遇到對的人

《全明星》186cm男神結婚了！　護圈外妻低調登記：遇到對的人

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

啦啦女神霖霖遭劈腿「1月前PO截圖公審」！　林庭謙求饒：只是一夜情

啦啦女神霖霖遭劈腿「1月前PO截圖公審」！　林庭謙求饒：只是一夜情

《慶餘年》女星被欠薪7年！　意外扯出驚人片酬…網：難怪都想當明星

《慶餘年》女星被欠薪7年！　意外扯出驚人片酬…網：難怪都想當明星

五月天阿信曝「公益捐款8000萬」助台灣　高雄、宜蘭、台中都有

五月天阿信曝「公益捐款8000萬」助台灣　高雄、宜蘭、台中都有

謝和弦遭陸粉逼表態！「我臉刺了台灣」直球回嗆　網揪1疑點：水軍來亂

謝和弦遭陸粉逼表態！「我臉刺了台灣」直球回嗆　網揪1疑點：水軍來亂

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」！監視器畫面曝 管委會：一犯再犯

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」！監視器畫面曝 管委會：一犯再犯

薔薔去新加坡「穿搭踩雷」當場被抓！警方扣留當證物：帶不回來了

薔薔去新加坡「穿搭踩雷」當場被抓！警方扣留當證物：帶不回來了

《終極6》製作費7千萬！　汪東城承諾出資「突然退出」

《終極6》製作費7千萬！　汪東城承諾出資「突然退出」

陳沂自豪「粉色O頭」初夜全說了！　認交往前先試車：尺寸堪用就好

陳沂自豪「粉色O頭」初夜全說了！　認交往前先試車：尺寸堪用就好

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

劉雨柔錄影大發飆「拒同台楊皓如」！氣到離場　LINE私群對罵內容曝

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

《全明星》186cm男神結婚了！　護圈外妻低調登記：遇到對的人

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

啦啦女神霖霖遭劈腿「1月前PO截圖公審」！　林庭謙求饒：只是一夜情

《慶餘年》女星被欠薪7年！　意外扯出驚人片酬…網：難怪都想當明星

五月天阿信曝「公益捐款8000萬」助台灣　高雄、宜蘭、台中都有

謝和弦遭陸粉逼表態！「我臉刺了台灣」直球回嗆　網揪1疑點：水軍來亂

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」！監視器畫面曝 管委會：一犯再犯

薔薔去新加坡「穿搭踩雷」當場被抓！警方扣留當證物：帶不回來了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

章子怡, 醬園弄, 汪峰

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林庭謙大陸女友反擊！曬4圖揭霖霖「自導自演」：威脅毀掉小林
  2. 《火神》林柏宏黑底文悼念2勇消！　16字不捨發聲：學長辛苦了
  3. Joeman曝感情現況鬆口「有對象」！見前女友熱戀大方祝福：她值得
  4. 陸男星直播活動「遭女粉絲強吻」　保鑣急拉人…台下一片驚呼
  5. 梁舒涵秒變臉竟高收視　朵拉秒睡害錄影中斷
  6. 阿Ken當面脫口喊出「ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄠ」　Lulu驚呼：慎選主持人！
  7. 「不丹周杰倫」扮喇嘛最哈007！　片名出現「敏感詞」險遭禁拍
  8. Joeman堅持不賣台積電！被算命「擁百億身價」　拿風波自嘲：報應在我身上
  9. 「吳孟達遺作」出場不到一分鐘！　影迷受騙怒批：消費達叔不要臉
  10. 李又汝泳池解放馬甲線！　渾圓被看光羞吐：私訊整個炸掉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366