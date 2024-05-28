周揚青宣布「不再接唱跳節目」　《浪姐5》淘汰錯愕：大家要我離開

記者陳芊秀／綜合報導

大陸網紅周揚青參加陸綜《乘風2024》（簡稱《浪姐5》）因排名下滑遭淘汰，鏡頭前發表感言，提及雖然不是抱交朋友目的，仍交到許多知心朋友。不過她近日透過微博小號（私人帳號）發文，表態不再參加唱跳節目。

▲周揚青《浪姐5》被淘汰。（圖／翻攝自微博）

周揚青精心準備每一場的表演，但是成績不如預期，最終因為排名下滑而被淘汰。周揚青在網上看到了一些留言，並向身邊的人表達自己的困惑：「我明明已經很努力了，為什麼大家還是希望我趕快離開呢？」

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朋友給了周揚青一個委婉的回答：「可能是因為你的實力讓你看起來即使很努力，也不像是在努力。」另一位朋友直言：「周姐，因為你的唱跳表演確實不太好。」因此她宣布：「我以後就專注於我擅長的事情，不再參加唱跳節目了。」

▲周揚青表示明明已經很努力，卻看到大家留言要她趕快離開。（圖／翻攝自微博）

周揚青原本自創潮牌聞名，近年開始成為陸綜寵兒。她曾參加實境節目《潮流合夥人》、戀愛實境《女兒們的戀愛》、《我們戀愛吧》，此次挑戰音樂選秀《浪姐5》。她表示不再接唱跳節目，網友回應「確實唱跳都不適合你，實話」、「姐在努力體驗各種各樣的人生啊 真本身就太酷了！很符合姐」，釣出本尊回應「那我倒真的是都體驗了一遍」。

▲周揚青發文表態，不再參加唱跳節目。（圖／翻攝自微博）