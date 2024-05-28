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熊仔520爆官宣熱戀李優！「房內私照」公開放閃　認了：很重要的人

熊仔與李優傳了多年緋聞但一直沒認愛。（圖／翻攝自熊仔、李優IG）

▲熊仔與李優傳了多年緋聞但一直沒認愛。（圖／翻攝自熊仔、李優IG）

圖文／CTWANT

有「電眼潮模」之稱的李優是圖文插畫家出身，之後轉型為模特兒及網紅，空靈外表獲得許多粉絲喜愛，是PTT表特版的常客，她也跨界當歌手，並與饒舌界天王熊仔傳出緋聞，但兩人始終沒有正面承認戀情；不過日前520時，熊仔在限時動態PO出一名女子的背影，並標記李優的帳號，似乎終於願意官宣。

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520當天，熊仔PO了李優坐在床上的背影照。（圖／翻攝自熊仔IG）

▲520當天，熊仔PO了李優坐在床上的背影照。（圖／翻攝自熊仔IG）

從熊仔的限時動態中能看到，有一名女子身穿粉色上衣，頭上包著浴帽，悠閒地坐在床上看著電視中的遊戲，模樣非常居家，雖然光看背影不知道是誰，但熊仔特地標了女生的帳號，原來就是他的萬年緋聞女友李優，而李優沒有貼出熊仔的照片，則是PO出一張遊戲《爐石戰記》的截圖，同樣標了熊仔的帳號，就像是藉著遊戲在隔空曬恩愛。

雖然沒有貼出照片，但李優也標記熊仔的帳號。（圖／翻攝自李優IG）

▲雖然沒有貼出照片，但李優也標記熊仔的帳號。（圖／翻攝自李優IG）

至於熊仔在限動中表示「隔海觀戰」，從李優的IG能看到那段時間她正在日本，疑似是兩人一同在日本旅遊。說起兩人的緣分，李優早在2016年就拍攝過熊仔的〈好友已滿〉MV，之後熊仔還為她操刀單曲，進而爆出緋聞，不過兩人一直以好朋友相稱，後來也傳過已經分手的消息，但事隔多年，他們依舊陪伴在彼此身邊，可說是相當浪漫。

去年本刊曾直擊熊仔及李優的互動，對話眼神或肢體接觸都非常熟悉自然。（圖／本刊攝影組）

▲去年本刊曾直擊熊仔及李優的互動，對話眼神或肢體接觸都非常熟悉自然。（圖／CTWANT）

其實去年時報周刊CTWANT就直擊熊仔跟李優一同出席友人的品牌活動派對，只見在跟友人聊天時，熊仔將手上一包裝著看似糕餅類的塑膠袋交給李優，而李優也順勢將手搭在熊仔的肩上，互動相當親密，兩人遇到粉絲也親切合照，之後便一起離開活動現場，不過當時雙方都未對此事做出回應。

即使傳出緋聞，李優仍不避嫌拍攝熊仔的Mv。（圖／翻攝自李優IG）

▲即使傳出緋聞，李優仍不避嫌拍攝熊仔的Mv。（圖／翻攝自李優IG）

熊仔與李優的互動不止於此，2022年時熊仔推出歌曲〈哥〉，找來李優合作MV，演出熊仔身邊的女人，大秀好身材，當時被問到與緋聞女友拍MV會不會尷尬？熊仔的唱片公司回應：「熊仔那一天找了很多好朋友一起來幫忙拍攝，大家都來挺熊仔，不會尷尬的，那天大家都拍得很投入、很開心。」

熊仔曾提到不擔心感情狀態影響事業。（圖／翻攝自熊仔IG）

▲熊仔曾提到不擔心感情狀態影響事業。（圖／翻攝自熊仔IG）

雖然熊仔一直以來對於感情都十分低調，但他在推出〈禁愛令〉這首歌時，曾提到自己對感情的看法，他表示「禁愛令」很可悲，並說不擔心自己的感情狀態影響演藝事業，「如果他們喜歡的是我的音樂、我的創作，或是我想要傳達的態度和精神，那就不會介意我的感情狀態。」

關於熊仔與李優目前的關係，熊仔透過唱片公司索尼音樂回應：「謝謝大家的關心，之後會用更多作品跟大家分享自己的人生，現在有許多議題值得大家更多的關注。」李優的經紀人則表示：「謝謝大家的關心，熊仔是李優在創作路上很重要的人，希望他們彼此都能在作品中繼續努力。」

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