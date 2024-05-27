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劉品言入住奇怪民宿　帶寵物還被嚇到漏尿

記者葉文正／台北報導

集結多位金馬、金鐘得主的新型態短影音台劇《都市懼集》，由CATCHPLAY+攜手大慕可可共同推出、78位卡司驚悚詮釋「沒有鬼的恐怖故事」，全劇以6大單元共34集極短篇故事組成，描繪都市日常裡潛藏恐懼的都市樣貌，令人發毛的劇情也令龐大演員群充滿恐懼共鳴。

▲劉品言驚呼嚇到爆。（圖／CATCHPLAY提供）

▲劉品言驚呼嚇到爆。（圖／CATCHPLAY提供）

今日曝光首支宣傳花絮，一口氣集結劇中20位卡司分享對於《都市懼集》有所共鳴的恐懼核心，其中演出〈住宿〉單元的劉品言，飾演獨自帶著寵物入住獨棟民宿的房客，戲外的她打趣表示：「如果是我本人遇到（劇中橋段）的話，應該會嚇到漏尿吧，但發生什麼事就敬請期待！」同時宣布7月12日於CATCHPLAY+影音平台正式首播。

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▲劉品言驚呼嚇到爆。（圖／CATCHPLAY提供）

▲姚元浩。（圖／CATCHPLAY提供）

CATCHPLAY+攜手大慕可可推出的話題台劇《都市懼集》，將你我再熟悉不過的都會日常，提煉出從未察覺的驚悚、恐懼、惡意，呈現生活中潛藏恐懼的六大都市樣貌，包括〈大眾運輸〉、〈夜生活〉、〈公寓〉、〈辦公大樓〉、〈商圈〉、〈住宿〉，集結成34集「沒有鬼的恐怖故事」，陪伴觀眾於暑假期間成為每日必看一集的恐懼影集。

▲劉品言驚呼嚇到爆。（圖／CATCHPLAY提供）

▲江宜蓉。（圖／CATCHPLAY提供）

今日曝光首支宣傳花絮，包括許瑋甯、林柏宏、邵雨薇、傅孟柏、劉品言、曾沛慈、黃河、曾愷玹、曾莞婷、陳妤、李沐、姚元浩、曾少宗、顏毓麟、吳思賢、江宜蓉、黃冠智、胡釋安、林敬倫、余佩真等，一共20位參與演出的卡司透露劇中各種令人細思極恐的橋段，也引發網友關注猜測討論。


另外，參與〈辦公大樓〉單元的金鐘女星江宜蓉則語帶玄機說：「辦公室是一個這麼常見又日常的地方，可是大家可能不會聯想到恐怖。」同單元的姚元浩也提到：「這個恐怖劇集其實是想要表達每個人心裡面內心的那種恐懼跟害怕。」黃冠智更形容：「恐懼、驚悚建立在日常生活中，就是會讓人家更毛骨悚然的地方！」林敬倫直言：「這些劇情或許就真實發生在社會中也不一定。」演出〈大眾運輸〉單元的曾莞婷更直呼：「其實我一開始覺得這個劇情滿恐怖的！」

《都市懼集》由大慕可可股份有限公司、華研國際音樂股份有限公司、有戲娛樂股份有限公司共同出品，酷斯本影視製作、黃彥樵擔任編劇，導演李俊宏、黃丹琪、陳保中共同執導，全劇以34個極短篇故事集結成6大單元，演員有金馬、金鐘得主與眾多人氣卡司共78位演員，呈現潛藏恐懼的六大都市樣貌，包括〈大眾運輸〉、〈夜生活〉、〈公寓〉、〈辦公大樓〉、〈商圈〉、〈住宿〉，帶領觀眾深入那些日復一日、習以為常生活中細思極恐的未知人性。

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