陳天仁克服恐海考到「潛水證照」！　長文曝感動心聲：一切好浪漫

記者王靖淳／綜合報導

女星陳天仁平時會在社群分享日常，今（27）日她罕見寫下長文，記錄自己從原本自認是深海恐懼症患者，到決定學潛水、考取證照的過程，同時也開心表示：「我覺得好感動。」

▲陳天仁發文分享考到證照的心得。（圖／翻攝自Instagram／tts0og）

陳天仁分享，在剛上課的前一天，她在看了教材、練了閉氣後，才驚覺要考的竟然是自由潛水AIDA2，「突然之間我覺得一股不安全感從腳底竄升至頭頂，因為我認為，我是一個深海恐懼症患者，沒有水肺裝備的我，可能會覺得更窒息。」表示自己後來還是踏出舒適圈、前往宿霧學習。

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▲陳天仁考到潛水證照。（圖／翻攝自Instagram／tts0og）

當第一次攀繩下潛時，陳天仁形容感覺像是腦子進水，「發現自己再往下的過程，心跳都會加速，完完全全是因為深海恐懼症。」透露自己後來還因此愛上下潛的感覺。怕海又怕魚的陳天仁坦言，在過程中她不覺得會通過考試，也沒想過要考過，「只覺得自己有進步就好，沒想到在這樣放鬆狀態的過程，一步一步都順利到達了門檻。」

▲陳天仁。（圖／翻攝自Facebook／陳天仁）

對於最後順利考取「自由潛水AIDA2」，陳天仁表示很感動，因為能在水下跟朋友留下回憶，讓她覺得一切都好浪漫。最後，陳天仁更在文末向友人甜蜜告白：「希望未來能跟你一起去更多海域，謝謝老天讓我認識你，帶著我進入了地底下的宇宙。」貼文曝光後，吸引不少網友寫下「恭喜」、「妳超棒」等稱讚留言。