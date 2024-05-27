ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳天仁克服恐海考到「潛水證照」！　長文曝感動心聲：一切好浪漫

記者王靖淳／綜合報導

女星陳天仁平時會在社群分享日常，今（27）日她罕見寫下長文，記錄自己從原本自認是深海恐懼症患者，到決定學潛水、考取證照的過程，同時也開心表示：「我覺得好感動。」

▲陳天仁。（圖／翻攝自Instagram／tts0og）

▲陳天仁發文分享考到證照的心得。（圖／翻攝自Instagram／tts0og）

陳天仁分享，在剛上課的前一天，她在看了教材、練了閉氣後，才驚覺要考的竟然是自由潛水AIDA2，「突然之間我覺得一股不安全感從腳底竄升至頭頂，因為我認為，我是一個深海恐懼症患者，沒有水肺裝備的我，可能會覺得更窒息。」表示自己後來還是踏出舒適圈、前往宿霧學習。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳天仁考到證照。（圖／翻攝自Instagram／帳號名稱）

▲陳天仁考到潛水證照。（圖／翻攝自Instagram／tts0og）

當第一次攀繩下潛時，陳天仁形容感覺像是腦子進水，「發現自己再往下的過程，心跳都會加速，完完全全是因為深海恐懼症。」透露自己後來還因此愛上下潛的感覺。怕海又怕魚的陳天仁坦言，在過程中她不覺得會通過考試，也沒想過要考過，「只覺得自己有進步就好，沒想到在這樣放鬆狀態的過程，一步一步都順利到達了門檻。」

▲陳天仁。（圖／翻攝自Facebook／陳天仁）

▲陳天仁。（圖／翻攝自Facebook／陳天仁）

對於最後順利考取「自由潛水AIDA2」，陳天仁表示很感動，因為能在水下跟朋友留下回憶，讓她覺得一切都好浪漫。最後，陳天仁更在文末向友人甜蜜告白：「希望未來能跟你一起去更多海域，謝謝老天讓我認識你，帶著我進入了地底下的宇宙。」貼文曝光後，吸引不少網友寫下「恭喜」、「妳超棒」等稱讚留言。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

推薦閱讀

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」！監視器畫面曝 管委會：一犯再犯

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」！監視器畫面曝 管委會：一犯再犯

薔薔去新加坡「穿搭踩雷」當場被抓！警方扣留當證物：帶不回來了

薔薔去新加坡「穿搭踩雷」當場被抓！警方扣留當證物：帶不回來了

《慶餘年》女星被欠薪7年！　意外扯出驚人片酬…網：難怪都想當明星

《慶餘年》女星被欠薪7年！　意外扯出驚人片酬…網：難怪都想當明星

林庭謙遭爆劈腿「逼小三墮胎」！　正宮李芷霖疑情傷突請假...經紀人回應了

林庭謙遭爆劈腿「逼小三墮胎」！　正宮李芷霖疑情傷突請假...經紀人回應了

林庭謙爆劈腿要小三墮胎　傳正宮啦啦隊女神霖霖怒分手

林庭謙爆劈腿要小三墮胎　傳正宮啦啦隊女神霖霖怒分手

郭鬼鬼認「這1年在害怕中度過」　轉發馮語婷起底文：知道是誰又如何

郭鬼鬼認「這1年在害怕中度過」　轉發馮語婷起底文：知道是誰又如何

快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」

快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」

卜學亮學霸女兒近況曝光　談恩師張小燕曾想「離她遠一點」

卜學亮學霸女兒近況曝光　談恩師張小燕曾想「離她遠一點」

雷／《背著善宰跑》邊佑錫告白「重來N次都會愛上妳」　記憶全恢復了

雷／《背著善宰跑》邊佑錫告白「重來N次都會愛上妳」　記憶全恢復了

郭書瑤管理費「擺爛1年不繳」！　不甩法院催討成社區頭痛人物

郭書瑤管理費「擺爛1年不繳」！　不甩法院催討成社區頭痛人物

MBLAQ天動結婚！姊姊Dara比他還嗨　現身婚禮「YG家族齊聚」

MBLAQ天動結婚！姊姊Dara比他還嗨　現身婚禮「YG家族齊聚」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」！監視器畫面曝 管委會：一犯再犯

薔薔去新加坡「穿搭踩雷」當場被抓！警方扣留當證物：帶不回來了

《慶餘年》女星被欠薪7年！　意外扯出驚人片酬…網：難怪都想當明星

林庭謙遭爆劈腿「逼小三墮胎」！　正宮李芷霖疑情傷突請假...經紀人回應了

林庭謙爆劈腿要小三墮胎　傳正宮啦啦隊女神霖霖怒分手

郭鬼鬼認「這1年在害怕中度過」　轉發馮語婷起底文：知道是誰又如何

快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」

卜學亮學霸女兒近況曝光　談恩師張小燕曾想「離她遠一點」

雷／《背著善宰跑》邊佑錫告白「重來N次都會愛上妳」　記憶全恢復了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳天仁

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 懸疑韓劇《名校的階梯》預告曝光！盧正義自爆「我殺了人」揭真相
  2. 吳心緹買新房自爆連日惡夢！　拍片吐真實心聲：壓力大又沉重
  3. 阿信喊我們中國人　黃瓊慧嘆搖滾已死：別再跟我說五月天等於搖滾
  4. 卜學亮學霸女兒近況曝光　談恩師張小燕曾想「離她遠一點」
  5. 《神隱》女星武打訓練破相！　「臉上縫7針」工作急喊卡
  6. 雷／《背著善宰跑》邊佑錫告白「重來N次都會愛上妳」　記憶全恢復了
  7. 中國今年開拍「統一台灣」電影！《澎湖海戰》選520釋出海報
  8. 學霸歌手包包被倒廚餘、丟圖釘！　痛罵遭老師聯手霸凌：見死不救
  9. 林庭謙遭爆劈腿「逼小三墮胎」！　正宮李芷霖疑情傷突請假...經紀人回應了
  10. 瑀熙老公留前女友合照！　她堅持不丟淡定喊：自己處理

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366