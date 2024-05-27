《火神》陳庭妮黑底文哀悼2勇消！　籲外界：持續關注消防員安全議題

記者張筱涵／綜合報導

新竹市「晴空匯」豪宅大樓26日晚間發生火警，金山分隊消防員李詠真、周立鑫2度進入火場救人，不料卻疑因氧氣瓶的氧氣耗盡不幸殉職。曾在《火神的眼淚》飾演消防員的陳庭妮相當不捨，為2位殉職的消防員哀悼祈福外，也呼籲外界持續關注安全議題。

▲陳庭妮曾在《火神的眼淚》飾演消防員。（圖／翻攝自IG／陳庭妮）



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▲晴空匯大樓火警，消防員李詠真（左）、周立鑫（右）挺入火場救援不幸殉職。（圖／記者陳凱力翻攝）

陳庭妮今（27日）以黑底白字發文哀悼消防員李詠真和周立鑫，願學長安息，也感謝學長們奮力守護：「真的辛苦了，消防人員的安全議題，值得大家持續關注。」

▲陳庭妮為李詠真、周立鑫哀悼。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）



其實，陳庭妮2021年為《火神的眼淚》消防員子伶一角，下了很大的功夫，也去考取EMT-1（初級救護技術員）的證照，並時刻關注消防動態，2021年在彰化喬友大樓發生大火，釀成4死22傷，死者之一是消防員陳立帆時，她就曾表示痛心，並提到一般民眾在日常生活中要謹慎用火，公共空間也不要堆放雜物，家中要裝警報器，且各企業單位也都要謹慎注意消防設施：「多重視身邊的任何細節。」

▲陳庭妮拍《火神的眼淚》曾說消防員令人敬畏：「可以說是把自己的命拿去跟陌生人的命交換。」（圖／公共電視提供）



而目前「晴空匯」豪宅大樓火警在發生15小時後，已將351名住戶全數救出。

▲晴空匯351人全數救出。（圖／記者楊永盛攝）