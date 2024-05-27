記者田暐瑋／綜合報導

郭書瑤被爆料是超級惡鄰，去年5月開始，超過1年未繳交管理費，管委會向法院聲請支付命令，她卻拒絕接收公文，還被指控撕掉了管委會的公告，構成《刑法》毀損罪。對此，律師蘇文俊指出，毀損罪的成立必須要有對該物品的損壞行為，但郭書瑤似乎只是撕下公告，並未對其進行破壞，不符合毀損罪的定義。

▲郭書瑤。（圖／記者湯興漢攝）

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對於郭書瑤撕毀管委會公文是否觸犯毀損罪？律師蘇文俊指出，管委會發出的公告是私文書，所有權屬於管委會，這符合毀損罪中「他人之物」的定義，然而，毀損罪的成立，必須要有「對該物品的損壞行為」，但郭書瑤似乎只是撕下公告，並未對其進行破壞，顯然不符合毀損罪的定義。

但若是撕下管委會的公告是否觸法？律師蘇文俊接著解釋，如果郭書瑤將公告帶走，可能會面臨竊盜罪的指控，若只是將公告撕下丟在地上，並未帶走也未破壞，「也只能跟賭神一樣罰他個亂丟垃圾而已。」

▲郭書瑤。（圖／翻攝自Facebook／郭書瑤瑤瑤）

對於遭控惡鄰，郭書瑤稍早也道歉回應：「因爲工作忙碌、常常飛海外工作，不在台灣，而疏忽沒有把日常生活事務處理好，但無瑕不是理由，我已深自檢討，用最快速度處理完畢。」並表示：「日後一定會嚴以律已，也請家人協助定期繳納管理費，私人物品也會盡快處理好，真的很抱歉造成鄰居與管委會的困擾。」

