SHINee開唱〈Everybody〉輪到鐘鉉時⋯　珉豪對天空做舞步全場哭了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體SHINee近期一連三天舉辦演唱會，溫流宣布正式回歸後，首場大型專場，現場座無虛席，他們帶來多首經典好歌，當在唱到〈Everybody〉時，珉豪更是特別更改舞步，本該往下轉動發條，但輪到鐘鉉的部分時，他對著天空做出動作，這幕看得觀眾鼻酸想哭。

▲SHINee一連3天開唱。（圖／翻攝自SHINee官方IG）



SHINee於24日到26日一連3天在首爾舉辦演唱會，帶來多首熱門歌曲〈Clue〉、〈Sherlock〉、〈Dream Girl'〉、〈Good Evening〉、〈View〉等等，其中一段演出，當他們在唱到〈Everybody〉，珉豪原本的舞步為分別替每個成員差上發條並轉動，輪到鐘鉉的順序時，珉豪對著天空的方向轉動發條，並雙手放送飛吻，鐘鉉已逝多年，但成員始終為他留一個位置。

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▲SHINee開唱〈Everybody〉輪到鐘鉉時，珉豪本應該對著地板做舞步，他改成向著天空做，並放送飛吻。（圖／翻攝自MBC、推特）



粉絲為他們準備了手機應援驚喜，泰民感性說著「鐘鉉哥哥的Part，台下突然亮起『哥哥，過得好對嗎』，我的眼睛一睜開，就看見了（手機應援），彷彿在夢裡」，Key形容「鐘鉉現在正踏上個人的旅程，這次演唱會這種日子，特別地想他，我相信他一直都跟著我們在一起。」

SHINee成軍15年來，溫流日前因身體健康狀況暫停活動，直到近日才宣布正式回歸團體，他們結束3天演唱會後，將展開個人活動，「萬能鑰匙」Key於8月17日將來到高雄開唱，門票預計5月31日與6月1日分兩階段開搶，還有溫流7月13日也將到高雄舉辦見面會，詳細資訊待公布。