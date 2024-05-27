趙小僑右胸有異樣「手術切出1.5cm組織」！　得知結果良性才鬆了口氣

記者張筱涵／綜合報導

藝人趙小僑於近日在YouTube影片中透露，健檢時發現右側胸部內有異樣，進行穿刺檢查後顯示90％為良性，原本手術期間想要全麻，但老公劉亮佐認為還是有風險，最後決定半麻，切除後進行更詳細檢查，得知結果後才讓她放下心中的大石頭。

▲趙小僑接受完手術後，胸部內1.5公分組織被切出。（圖／翻攝自YouTube／趙小僑）



趙小僑24日更新影片「我做了乳房微創手術/大家要注意乳房的健康啊」，最新一次健檢結果顯示右側乳房有異樣，穿刺報告顯示90％為良性，但醫生建議「擔心後續有風險，因為顏色非常不均，等於形狀結構不均勻，建議拿掉」。

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因此手術時間5到10分鐘會結束，半麻的情況下就可以進行，原本趙小僑因為害怕想要全麻，但到了當天被劉亮佐建議還是半麻就好，當時家中除了她要動手術外，婆婆和老公都去做了手術。但劉亮佐樂觀安慰「希望這一陣子過了我們慢慢休養好就什麼事都過了，平安平安」，還比了手指愛心。

▲趙小僑婆婆和老公劉亮佐短期內都有動手術。（圖／翻攝自YouTube／趙小僑）



趙小僑於5分鐘內就結束了手術，胸部內的1.5公分組織被送去化驗後，要等待結果：「其實這不是我第一次了，第一次的時候應該是5、6年前的健檢，也發現右邊的胸部有好像長什麼東西，那時候也有穿刺，但醫生沒有建議要拿，可能沒有那麼大，追蹤就好了，這一次是新長出來的，唉。」

慶幸的是，趙小僑在手術結束一個禮拜後去聽報告，醫生說是纖維囊腫合併微鈣化且是良性的，只要半年後再去追蹤即可。

▲趙小僑聽到結果才放下心來。（圖／翻攝自YouTube／趙小僑）

