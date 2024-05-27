記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星風子（풍자）以直播主身份在韓活躍，講話風趣又毒舌，更毫不忌諱談及自己變性一事，轉戰螢幕前後大受歡迎，成功打開知名度，更在2023年底拿下「綜藝女子新人獎」，為南韓綜藝圈寫下歷史性的一刻。她身世坎坷，媽媽在她15歲那年吞農藥輕生，隔了將近20年，她才趕到墓前探望母親，哭著唸出親手寫的信「不是因為討厭妳才沒來看妳⋯」，而是她想要成為一個令人驕傲的女兒再來看媽媽，她的真情逼哭所有人。

▲風子2023年拿下綜藝女子新人獎。（圖／翻攝自MBC）



風子在2023MBC演藝大賞奪下「女子新人獎」，爸爸曾一度反對她變性，如今她憑藉自身努力獲得肯定，她的故事非常激勵人心。近期她出演《全知干預視角》，相隔20年前往媽媽的墓地探望，首次揭開了母親離世的原因，小時候家境不差，卻在她15歲時，媽媽因被詐騙失去一切，與爸爸成天吵架，媽媽輕生當天又是吵架的一晚，爸爸氣到離家出走，絕望之下母親選擇吞農藥結束生命，而爸爸過於自責打擊太大，封閉了自己1年多，對誰都不願意講話。

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▲▼母當年被詐欺，絕望到吞農藥身亡。（圖／翻攝自MBC）



「我們家一張照片都沒有」，風子透露爸爸因為太過怨恨媽媽，把家裡照片全都燒了，而她被迫成為一家之主，從小就很獨立。20年來，她不曾到媽媽的墓前探望過，直到拿下女子新人獎，才讓她想起「現在去找媽媽也可以了」。

▲風子唸出自己寫給媽媽的信淚崩。（圖／翻攝自MBC）



她與經紀人兩人來到媽媽的墓前，哭著唸出信件，「不是因為討厭妳、怨恨妳才沒有來找妳，媽媽還活著的時候也反對我所選擇的人生，我想要成為更坦蕩蕩、比任何人都還驕傲的女兒時再來找妳，弟弟妹妹長大了，曾經是媽媽可靠的大兒子，現在成為長女來向妳問候了，媽媽妳有在看對嗎？」

風子哽咽說著，「妳有看到嗎？我受到很多人的喜愛，去年還得獎了，不要擔心我，弟妹們還有爸爸，我們都過得很好，我很想妳，一直都很想妳，現在開始我會常常來看妳，愛妳。」

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