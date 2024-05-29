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小孟老師／5月29日星座運勢　巨蟹渴望暫時單身

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

▲▼相親,女友,交往,告白,曖昧,渣女,海后,公主病,貴婦,下午茶,背心,詐騙,約會,AA制,分手,交友軟體,擇偶,單身,脫單。（示意圖／記者周亭瑋攝）

【風象星座】

水瓶座

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工作：真心展現誠意
感情：尊重對方家庭
財運：謹慎資金投資
幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：天蠍

雙子座

工作：心緒平靜穩定
感情：珍惜彼此關係
財運：關注市場政策
幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：金牛

天秤座

工作：取得小道消息
感情：順其自然強運
財運：加強趨勢分析
幸運色：橘色
貴人：處女
小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：決策很有魄力
感情：分享生活喜悅
財運：規避不明風險
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：水瓶

金牛座

工作：幽默風趣開朗
感情：逃避價值問題
財運：社交開創財源
幸運色：紅色
貴人：獅子
小人：雙魚

處女座

工作：勇於開拓業務
感情：放鬆心情等待
財運：獲得良好商機
幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座

工作：上班心情愉快
感情：渴望暫時單身
財運：有望翻紅出清
幸運色：橙色
貴人：牡羊
小人：射手

天蠍座

工作：大家一起公益
感情：集體合作共贏
財運：主動向外求財
幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：巨蟹

雙魚座

工作：成功得成就感
感情：保持理智付出
財運：建立良好供應
幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：天秤

【火象星座】

牡羊座

工作：獲得技術支援
感情：愛的甜蜜畫面
財運：財神爺在外地
幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：獅子

獅子座

工作：積極開發市場
感情：戀愛層次提升
財運：支出少獲利多
幸運色：紫色
貴人：射手
小人：處女

射手座

工作：得到培訓機會
感情：桃花機會增多
財運：分享朋友好運
幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：雙子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

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