郭書瑤管理費「擺爛1年不繳」！　不甩法院催討成社區頭痛人物

▲郭書瑤積欠管理費長達1年，被管委會張貼公告、點名催繳。（圖／讀者提供／鏡週刊）



圖文／鏡週刊

近期獲邀登上中國綜藝節目《乘風2024》的台灣知名藝人郭書瑤，在舞台上載歌載舞，一襲高衩旗袍，搭配性感火辣的表演，深獲好評，雖然最後仍遭淘汰，但兩岸網友討論熱烈，為她贏得不少聲量，另一方面，她擔任女主角的八點檔《完全省錢戀愛手冊》，也正在台灣的電視台播出，演藝事業可說如日中天。

在螢光幕前光鮮亮麗的郭書瑤，私底下卻被社區住戶形容為超級惡鄰，反差相當大。知情人士A先生透露，郭書瑤9年前買下台北市信義路五段某社區的頂樓小豪宅，面積約20坪，陽台可眺望台北101，視野極佳，郭入手的價格約1千5百萬元，她入住後住戶們都很開心，因為能跟藝人當鄰居，又有助房產行情，只是，他們萬萬沒想到，郭卻逐漸走鐘，最後成了社區的頭痛人物。

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▲知名藝人郭書瑤曾得過金馬獎，近年戲約不斷，演藝事業如日中天。（圖／金馬執委會提供／鏡週刊）

A先生說，依坪數計算，郭書瑤每個月應繳管理費4,100多元，一開始她都依規定繳納，後來卻經常不定時欠繳，管委會必須勸告數次、三催四請才收得到錢。A先生解釋，該社區共有107戶，每2個月收1次管理費，管委會會提供匯款帳號及繳費條碼，住戶可透過ATM轉帳或便利商店繳款。

▲郭書瑤9年前買下台北市信義區小豪宅（圖），沒想到竟成為社區頭痛人物。（圖／鏡週刊）

雖然偶爾會遇到住戶拖延，但管委會貼出公告、善意提醒後，大部分住戶都會立即繳納，郭書瑤是唯一長期欠繳的住戶。本刊調查，郭從去年5月開始就沒繳管理費，管委會多次公告，她都視而不見，欠繳3期後，管委會決議寄發存證信函，請她盡速繳納欠款，卻依舊無動於衷。

去年11月，郭書瑤積欠的管理費已達2萬5千元，管委會忍無可忍，決定向法院聲請強制執行，但一直沒有下文。上個月管委會向法院查詢，才知道支付命令的公文送到社區時，被郭拒收，後來公文轉到轄區派出所，警方通知郭前去領取，但她也沒去領，導致支付命令因「未送達」當事人，最後自動失效，在此期間，郭依舊不繳管理費，讓管委會十分頭痛。

▲郭書瑤積欠管理費長達1年，被管委會張貼公告、點名催繳。（圖／讀者提供／鏡週刊）

因郭書瑤不斷擺爛，管理費積欠長達1年，管委會討論後決定使出殺手鐧，本月中旬在1樓電梯口張貼公告，點名郭積欠1年份、共4萬9千多元管理費，並警告她7天內若不繳納，將再次聲請強制執行；眼看管委會硬起來，加上自知理虧，郭才將欠款一次繳清，但管委會仍舊擔心類似的狀況會再次上演。

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