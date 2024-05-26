許凱皓台北巧遇NewJeans！　忍2個月才敢PO：沒想到是真的

記者李湘文／綜合報導

南韓女團NewJeans在3月底來台拍攝MV，當時在街頭被不少路人偶遇，但為了防止內容提早曝光，現場工作人員強硬封街，一度引起爭議。不過，NewJeans拍攝的〈HOW SWEET〉MV已在近日公開，藝人許凱皓昨（25日）將存了2個月的偶遇影片PO出，大呼「終於能分享」。

▲許凱皓台北巧遇NewJeans。（圖／翻攝自Instagram／許凱皓）

許凱皓上傳行車紀錄器所拍下的畫面，因為當時正在開車中，其實只有瞄到短短一兩秒，但他平時就熱愛K-POP，馬上察覺自己看到的人好像是NewJeans。然而車子已經開過去，他無法確認是不是真的，決定再繞回去看看，不過這回就只看到女孩們的背影。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲NewJeans在2個月前來台拍攝。（圖／翻攝自Instagram／NewJeans）

雖然沒能更近、更長時間地觀看，不過許凱皓已經很驚喜：「當下真的不太確定……沒想到是真的！」因為怕提前走漏NewJeans拍攝內容，他忍了整整2個月，直到現在〈HOW SWEET〉MV已經公開，才敢PO出來分享，也不忘幫忙宣傳：「這次MV真的超級有質感，舞蹈也誇張好看！還沒看的人快去看！」