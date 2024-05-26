霍建華沒臉書、微博被點名未表態！　陸網出征喊拉黑：別想賺錢

記者王靖淳／綜合報導

央視微博最近提出「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」口號，許多台灣藝人紛紛轉發。其中，沒在使用社群的男星霍建華，就被不少大陸網友出征，甚至還出現在未表態的台灣藝人名單內。

▲霍建華（圖／翻攝自微博／電視劇如懿傳）

大陸有網友製作一份「藝人表態匯總」表格，來檢視還有哪些台灣藝人尚未表態轉發，其中，霍建華雖然沒有臉書、微博等相關社群帳號，不過卻是被網友第一個點名的，有人更以「霍建華再不表態，《玫瑰的故事》不是要涼了」為題在微博發文，點名他和老婆林心如都沒表態，同時也喊話：「不表態就別想賺大陸的錢。」

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▲網友發文討論霍建華沒表態。（圖／翻攝自微博／甄姬不放瓜）



事實上，霍建華的工作室帳號早在6年前就宣布關閉，當時他發文表示：「從今以後，只想用最純粹的方式和大家交流（就是用影視作品），所以從今天起關閉華傑工作室Facebook／微博；謝謝一路以來所有支持我的影迷朋友。願大家都有美好的生活！感謝！」如今被點名未表態，也令部分網友出面替他發聲表示「沒社交媒體怎表態？」

▲網友留言討論霍建華沒表態。（圖／翻攝自微博／甄姬不放瓜）