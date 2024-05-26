《慶餘年2》大皇子大公主好好嗑！3對賜婚迸真愛…范閒被插刀緋聞

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《慶餘年2》相隔5年推出全新劇情，在台灣Disney+獨家上線，穩居每天日榜第一。該劇將權謀、幽默兩大元素結合，在陸劇相當罕見，第2季部分角色換人演，更有新角色「南慶大皇子」登場，且與北齊大公主皇室聯姻，意外蹦出CP感，成為一大看點，以下人氣CP、新CP組合一次看！

▲《慶餘年2》劇中3對賜婚CP輪番登場。（圖／Disney+提供）

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大皇子大公主冒粉紅泡泡

▲《慶餘年2》大皇子、北齊大公主和親聯姻。（圖／Disney+提供）

《慶餘年》共有四位皇子。付辛博飾演人設最帥的大皇子「李承儒」，遠離太子與二皇子的鬥爭，長年駐守邊疆，直到被派去與北齊大公主和親，兩人相遇就出現「買騾買馬」甜蜜誤會。毛曉彤飾演「大公主」個性直爽呆萌，配上征戰沙場的大皇子，被形容「小白兔遇上大灰狼」，本來大皇子已經準備好逃婚計畫，見到公主已經悄悄打消念頭，兩人互動成為《慶餘年2》一大糖點，網友形容「莫名好嗑」、「呆甜呆甜的」。

二皇子葉靈兒先婚後愛

▲心機二皇子被賜婚娶葉靈兒。（圖／Disney+提供）

劉端端飾演心機二皇子「李承澤」，與男主角處於對立面，被慶帝賜婚，對象是將門之女「葉靈兒」，郡主林婉兒的閨蜜，兩人都不想被婚姻束縛，初見面就討論退婚，兩人相看兩不厭，婚後卻逐漸生愛。「葉靈兒」第一季由韓玖諾飾演，第二季改由金晨演出，觀眾評價不一，反派皇子娶耿直俠女的組合，同樣受到觀眾期待。

▲二皇子心機鬥范閒，婚後與葉靈兒的感情引人好奇。（圖／Disney+提供）

范閒婉兒光結婚就等5年

▲范閒原著一夫多妻，劇版只對婉兒情有獨鍾。（圖／Disney+提供）

《慶餘年》男主角「范閒」在原著一夫多妻，劇版則是只獨鍾一人「林婉兒」。張若昀與李沁5年前第一季被賜婚，沒想到令觀眾等了5年還沒大婚，還被指「多情」，與辛芷蕾飾演的聖女「海棠朵朵」傳緋聞。范閒火速解釋誤會，被網友形容「情緒穩定的CP」，男主角在劇版也是一貫專情，被暱稱飯碗CP，信任指數極高，沒有灑狗血情節來搗亂。