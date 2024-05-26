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70萬YTR「聲帶無預警中風」收入秒歸零！Sandra復健半年轉行：賺更多

星生代／Sandra聲帶中風　復健半年「0收入」躍升百萬網紅

▲因為喜愛基努李維加上自身努力，Sandra練就一口流利英文。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

百萬網紅Sandra和好友Eko一同主持YouTube頻道《驚奇玩起來》，與名人逗趣的互動，創造了許多網路經典片段。從小熱愛英文的她，除了在網路世界大放異彩外，更是一位英文老師、口譯員，甚至是滾石唱片簽約樂團妮可醬的主唱。日前Sandra還接下與綜藝大哥胡瓜搭檔主持《拜託ATM》的重大任務，踏入了電視圈的新領域。

從小就對英文情有獨鍾的 Sandra，以前非常迷戀好萊塢電影《捍衛戰警》，尤其是男主角基努·李維，於是她把電影錄成卡帶睡前播放，「當下單純好喜歡他，想跟他更0距離，小時候常幻想如果看到基努·李維要跟他說什麼，總不能中間有語言隔閡。」加上她兒時每年暑假都會出國探親，與親戚小孩一同玩樂的過程中，自然而然地接觸到了英文。

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Sandra自嘲：「我從小就知道我數學很爛、畫畫醜，煮飯難吃，語言就很OK，英文對我是事半功倍，也因為這樣自信產生更多的興趣。」她18歲為了賺取零用錢，開始當大學教授小孩家教，沒想到一傳十、十傳百，「變成我禮拜天都要教課，國外讀書也沒停過」。

回台後，Sandra先是擔任口譯員，之後她在Eko推薦下到台中補習班授課。說到她和Eko認識的契機，Sandra透露其實Eko是她高中男友的朋友，儘管2人早已與前男友都不在一個生活圈，但她和Eko的友誼卻延續至今，Sandra笑說：「我跟Eko都很喜歡英文，對英文教學很有熱誠，雖然他平常個性討厭但沒關係，我們聊英文的時候，我對他是沒有一點質疑。」

星生代／Sandra聲帶中風　復健半年「0收入」躍升百萬網紅

▲Sandra從事教學、口譯員都是為了賺外快，結果一舉成為名師。（圖／侯世駿攝）

2人在台中補習班稱霸近7年，Sandra的聲帶卻無預警中風，足足2周沒聲音，但補習班為了正常運作，僅等她3天，Sandra經濟來源瞬間歸0，「醫生說我聲帶中風，它太緊繃，大家以為小聲講話就好，其實要用胸腔講話」，也因為身體亮紅燈，讓她意識到「要愛惜身體」，她花了半年復健，才再次重返口譯身分，現在已經擁有「病識感」，「聲音快不行自己會知道，假設我今天很操喉嚨了，待會有人要找我去唱歌，我絕對不可能，我會回家或一整天不講話，最粗暴的休息法就是最簡單的保養」。

星生代／Sandra聲帶中風　復健半年「0收入」躍升百萬網紅

▲因為大量講話，Sandra曾經聲帶中風，復健半年才好轉。（圖／侯世駿攝）

至於為何加入踏入線上家教一途，Sandra笑認依舊是Eko介紹，好巧不巧，她加入後半年碰上新冠疫情，Sandra不諱言：「我們倆在新冠反而賺更多錢，因為線上很方便，一整天都不用換睡衣，而且zoom有點美肌，可以素顏上陣。」而她們倆如何成為頻道主持人，其實是公司為了宣傳AmazingTalker找上阿滴當代言人，當時阿滴策畫「各國英文發音大亂鬥!」，意外催生出《驚奇玩起來》，「一開始找很多YouTuber一起玩遊戲，發現大雜燴效果不見得好，後來慢慢轉型，有1、2集是我跟Eko抬槓，發現效果不錯，就默默便我們一起主持」。

星生代／Sandra聲帶中風　復健半年「0收入」躍升百萬網紅

▲Sandra是樂團妮可醬主唱，也和好友Eko（右）經營網路節目打出知名度。（圖／翻攝自Sandra IG）

頻道經營3年，至今逾70萬人關注，Sandra認為她和Eko朋友互動，讓每次錄影都像在「玩」，加上背後有完整的團隊，讓她們沒有後顧之憂，是好成績的關鍵。但要從網路轉戰電視，Sandra坦言當初接到《拜託ATM》邀約，因為自由慣了本想拒絕，最後得知搭檔是胡瓜，僅猶豫一晚就點頭決定挑戰自我。

Sandra形容，胡瓜的地位是一進攝影棚，所有的人都要起立歡迎，但胡瓜卻不吝嗇於指導，也絲毫不會倚老賣老，還會和Sandra討教新媒體經營，「我每次錄完影我都會跟他鞠躬，謝謝瓜哥今天的照顧，他在業界是40年的電視天王，帶著我這個電視圈小白，我充滿感激」。Sandra笑說自己只在胡瓜身邊學習幾個月，已經從應聲蟲進化到敢開大哥玩笑，有時不小心職業病上身，糾正胡瓜英文發音，她雖然擔心會不會玩得太過份，「但瓜哥有時候也會開黃腔，我都想說這樣可以嗎？如果這樣可以，我那樣應該也OK吧！」

星生代／Sandra聲帶中風　復健半年「0收入」躍升百萬網紅

▲身為電視主持新手，Sandra感謝胡瓜帶領與指導。（圖／翻攝自Sandra IG）

星生代／Sandra聲帶中風　復健半年「0收入」躍升百萬網紅

▲雖然只在胡瓜身邊學習幾個月，但Sandra已經敢開大哥玩笑，還會糾正胡瓜英文發音。（圖／侯世駿攝）

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