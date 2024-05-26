坎城影展／一次誕生4影后！席琳娜合作跨性別女星奪獎　西恩貝克拿下金棕櫚

記者蕭采薇／綜合報導

第77屆坎城影展台灣時間26日凌晨正式頒獎，本屆金棕櫚獎由美國導演西恩貝克（Sean Baker）的新作《Anora》奪得，也是美國導演睽違13年後再次獲獎。此外今年一次誕生四位影后，由電影《Emilia Perez》4位主要演員拿下，包括從偶像轉型的席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）。

▲本屆坎城一次誕生四位影后，包括偶像轉型的席琳娜戈梅茲（右一），左起為亞德蓮娜帕茲、卡洛斯賈斯康、柔伊莎達娜。（圖／路透）

西恩貝克帶領電影《Anora》，代表美國13年後再次拿下金棕櫚獎，他也曾兩度來台參加金馬影展，和台灣頗有淵源。故事講述性工作者與俄國政治家之子的浪漫喜劇，西恩貝克領獎時表示，將榮耀獻給「所有過去、現在、未來努力工作的性工作者。」他也和監製妻子親自擔任本片的親密指導，示範片中的性愛姿勢。

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▲西恩貝克以電影《Anora》拿下金棕櫚獎，也是美國導演13年後再次獲獎。（圖／路透）

印度女導演帕亞爾卡帕迪亞（Payal Kapadia）首部劇情片《你是我眼中的那道光》（All We Imagine As Light），勇奪第77屆坎城影展評審團大獎。該片是印度睽違30多年來首次被選入主競賽的電影，首戰坎城就傳出捷報。導演帕亞爾卡帕迪亞2021 年曾以《我們一無所知的夜晚》入選坎城，並獲頒當年的最佳紀錄片「金眼睛獎」。

▲印度女導演帕亞爾卡帕迪亞（右二），獲得本屆坎城影展評審團大獎。（圖／路透）

影后方面由電影《Emilia Perez》同一部片的四位主演拿下，除了台灣觀眾熟知的席琳娜戈梅茲外，更包括西班牙跨性別女星卡拉索非亞賈斯康（Karla Sofía Gascón）、亞德蓮娜帕茲（Adriana Paz）和柔伊莎達娜（Zoe Saldaña）。

▲西班牙跨性別女星卡拉索非亞賈斯康（左），代表四位影后接受前任坎城影帝役所廣司頒獎。（圖／路透）

好萊塢男星傑西普萊蒙則以《Kinds Of Kindness》獲得本屆坎城影帝。執得一提的是，他的妻子克莉絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst），曾在13年前以《驚悚末日》拿下封坎城影后，成為好萊塢罕見的「坎城影帝后」夫妻檔。

▲好萊塢男星傑西普萊蒙，以《Kinds Of Kindness》獲得本屆坎城影帝。（圖／路透）

今年台灣影人也在坎城有所斬獲，包括台、法合製，由桂綸鎂擔任中文版說書人的AR擴增實境紀錄作品《黑》，獲得「最佳沉浸式作品大獎」。金馬影帝李康生和女星吳可熙主演的美國電影《藍色太陽宮》，則獲得「影評人週單元」的評審團獎。此外春風主演藝術電影《白衣蒼狗》，也獲得本屆「金攝影獎」特別表揚。此外還有彭于晏的愛犬小辛，則以《狗陣》中的表現，獲得「狗狗金棕櫚獎」的評審團大獎。