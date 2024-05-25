直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

記者吳睿慈／台北報導

人氣團體五堅情25日出席「2024 hito流行音樂獎頒獎典禮」，5人卯盡全力為歌迷帶來精彩表演，由賴晏駒（小賴）打頭陣帶來震撼度十足的〈Boy Toy〉，再由陳零九、九澤CP，以及5位成員合體演唱的〈Sangria〉，五人五色的帥氣演出，耀眼整個小巨蛋，全場萬名歌迷熱情尖叫。

▲九澤CP帶來輕快洗腦歌曲〈Replay〉。（圖／記者黃克翔攝）



W0LF(S)五堅情為了本次頒獎典禮帶來精彩演出，賴晏駒身穿黑色外套搭配性感薄紗，性感破表的〈Boy Toy〉揭開團體表演序幕，然後陳零九演繹真摯情歌〈Sing to me〉、再到九澤CP的輕快洗腦歌曲〈Replay〉，情緒起伏高潮迭起，讓觀眾似乎在品嘗無菜單料理，任何曲風跟魅力應有盡有，最後五位成員再合體演唱W0LF(S)五堅情的〈Sangria〉，氣氛掀到最高點。

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▲▼小賴日前表演重摔所幸沒事。（圖／記者黃克翔攝）



賴晏駒（小賴）日前表演間重摔，他25日後台受訪時表示所幸是屁股落地，沒有傷到腰與尾椎，被邱鋒澤幽默笑喊「我第一時間是想到要PO脆」，沒想到小賴真的照做了，被虧跌倒是流量密碼嗎？他笑喊：「好像不錯喔！」

▲陳零九幫忙解釋邱鋒澤與好友張暐弘拆夥原因。（圖／記者黃克翔攝）



近日邱鋒澤與好友張暐弘拆夥，但張暐弘現主要與陳零九合作，遭傳九澤CP會因此出現嫌隙、感情不合，邱鋒澤正面回應：「我們很好啊！」他解釋純粹是張暐弘想著重要做音樂的方面上，但邱鋒澤公司現階段是經紀公司，彼此重心不同，才會選擇CP值最高的合作模式，強調沒有任何不合也無關於金錢，被問及邱鋒澤公司會不會簽下五堅情成員？他則笑喊：「他們都很貴！」另外，黃偉晉此次再度接下紅毯主持，他連忙搖手表示「還沒開始做功課啦！」