ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

記者吳睿慈／台北報導

人氣團體五堅情25日出席「2024 hito流行音樂獎頒獎典禮」，5人卯盡全力為歌迷帶來精彩表演，由賴晏駒（小賴）打頭陣帶來震撼度十足的〈Boy Toy〉，再由陳零九、九澤CP，以及5位成員合體演唱的〈Sangria〉，五人五色的帥氣演出，耀眼整個小巨蛋，全場萬名歌迷熱情尖叫。

▲▼ 0525 2024 hito流行音樂獎頒獎典禮-五堅情。（圖／記者黃克翔攝）

▲九澤CP帶來輕快洗腦歌曲〈Replay〉。（圖／記者黃克翔攝）

W0LF(S)五堅情為了本次頒獎典禮帶來精彩演出，賴晏駒身穿黑色外套搭配性感薄紗，性感破表的〈Boy Toy〉揭開團體表演序幕，然後陳零九演繹真摯情歌〈Sing to me〉、再到九澤CP的輕快洗腦歌曲〈Replay〉，情緒起伏高潮迭起，讓觀眾似乎在品嘗無菜單料理，任何曲風跟魅力應有盡有，最後五位成員再合體演唱W0LF(S)五堅情的〈Sangria〉，氣氛掀到最高點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 0525 2024 hito流行音樂獎頒獎典禮-五堅情。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼小賴日前表演重摔所幸沒事。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 0525 2024 hito流行音樂獎頒獎典禮-五堅情。（圖／記者黃克翔攝）

賴晏駒（小賴）日前表演間重摔，他25日後台受訪時表示所幸是屁股落地，沒有傷到腰與尾椎，被邱鋒澤幽默笑喊「我第一時間是想到要PO脆」，沒想到小賴真的照做了，被虧跌倒是流量密碼嗎？他笑喊：「好像不錯喔！」

▲▼ 0525 2024 hito流行音樂獎頒獎典禮-五堅情。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳零九幫忙解釋邱鋒澤與好友張暐弘拆夥原因。（圖／記者黃克翔攝）

近日邱鋒澤與好友張暐弘拆夥，但張暐弘現主要與陳零九合作，遭傳九澤CP會因此出現嫌隙、感情不合，邱鋒澤正面回應：「我們很好啊！」他解釋純粹是張暐弘想著重要做音樂的方面上，但邱鋒澤公司現階段是經紀公司，彼此重心不同，才會選擇CP值最高的合作模式，強調沒有任何不合也無關於金錢，被問及邱鋒澤公司會不會簽下五堅情成員？他則笑喊：「他們都很貴！」另外，黃偉晉此次再度接下紅毯主持，他連忙搖手表示「還沒開始做功課啦！」  

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

推薦閱讀

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

五堅情, 邱鋒澤, 陳零九, 賴晏駒

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日正妹歌手飆超穩高音「下秒忘詞崩潰」　大失態網讚：這就是直播
  2. 歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕
  3. 鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友
  4. 小孟老師／5月26日星座運勢　巨蟹雙魚「激情長久幸福滿滿」
  5. 萁萁想送兒「念台中國際學校」　黃鐙輝堅拒：公立學校師資也不錯
  6. 迪士尼傳奇音樂大師辭世！　〈小小世界〉理查德謝爾曼享耆壽95歲
  7. 坎城影展／一次誕生4影后！席琳娜合作跨性別女星奪獎　西恩貝克拿下金棕櫚
  8. 楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的
  9. 妮姬米娜涉攜帶大麻　在阿姆斯特丹機場被捕
  10. 馴鹿寶貝》名為「機會」的毒餌　知道被性侵仍不斷回去

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366