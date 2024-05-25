近40年來第一次！張睿家「剃光頭」為戲落髮　伴癌妻吐煎熬心境

記者蕭采薇／台北報導

《血拾人生》描述四位血癌患者抗癌過程中面臨的親情、愛情、友情及面對自我的難題，劇中兩位高顏質的型男，繼宋偉恩之後，張睿家也不計形象，出道二十年來，第一次為戲剃光頭演出，也是他近四十年人生的頭一回。

▲張睿家拍攝大愛劇《血拾人生》不計形象為戲首度落髮。（圖／大愛提供）

大愛劇《血拾人生》中張睿家飾演宋明傑，魏蔓飾演血癌患者李亞倪，兩人是夫妻。張睿家說很喜歡他們夫妻的故事，對於宋明傑的角色很有共鳴，所以沒有任何猶豫就決定剃光頭「但也覺得能為愛的人落髮，也是需要很大的勇氣，這是展現要陪伴對方一輩子的決心」，這也是故事裡最動人的地方，更是張睿家內心的感受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

網路上都能爬梳到宋明傑與李亞倪夫妻同心抗癌的真實人生故事，宋明傑是個樂觀、真誠，有耐心和包容心的人，張睿家說宋明傑與他相似的地方就是樂觀，對任何人都很真誠；不同的是宋明傑比他勇敢，能在絕望中願意付出一切，這是非常不容易的選擇「也是我在這部戲學到和需要學習的地方，為愛而闖！」

▲張睿家（左）飾演何明傑，陪罹癌的太太李亞倪（魏蔓飾）剃光頭。（圖／大愛提供）

為了要詮釋出真實的宋明傑，張睿家在表演上相對會更加細膩，隨時要注意亞倪身體的狀況，或是在對話的過程中，瞭解她內心深處的感受，這是身為照顧、陪伴、傾聽者，需要有的特性。

張睿家第一次接拍大愛電視真人真事的紀實劇「拍戲之後才發現，原來最大的不同，就是真實的故事居然比《血拾人生》還慘。」他從沒想過居然會有人同時得急性淋巴性和急性骨髓性白血病，我以為是故事改編設定的角色，結果真的有此人。

▲張睿家近四十年人生，拍《血拾人生》首次剃光頭。（圖／大愛提供）

這也讓他更堅定更要把真實故事呈現出來，張睿家說「希望能帶給你們希望和盼望，相信堅持奮戰到底，一定會戰勝的，《血拾人生》會與你們同在。」張睿家也有感而發的跟大家分享「生命是很脆弱的，在我們有限的歲月裡，要好好把握和珍惜身邊的人。」