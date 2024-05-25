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周揚青被《浪姐5》淘汰！認「沒有要交朋友」　臨走霸氣發言圈粉

記者李湘文／綜合報導

網紅周揚青參加大陸綜藝《乘風2024》（浪姐5），在沒有唱跳基礎的情況下，仍一路過關斬將進入第3次公演，可惜最後因排名落後，在新一集節目中遭到淘汰。但她發表感言時豁達表示「一丁點遺憾都沒有」，甚至承諾免費送面膜、衣服給其他參賽者，表現出超大方一面！

▲周揚青被《浪姐5》淘汰。（圖／翻攝自微博／乘風2024官方微博）

▲周揚青被《浪姐5》淘汰。（圖／翻攝自微博／乘風2024官方微博）

▲周揚青被《浪姐5》淘汰。（圖／翻攝自微博／乘風2024官方微博）

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節目中，周揚青坦言：「其實我來（參加節目）是沒有抱著要交朋友的目的，但是我真的認識了很多很知心的朋友。」她笑說這一切就是個意外，對於可以來上節目非常感恩，也被大家充滿拚勁、從不放棄的態度感動，「雖然我要走了，但是我……這句話不知道怎麼說，就人走茶不涼！」幽默不感傷的發言讓全場哈哈大笑。

▲周揚青淘汰感言。（圖／翻攝自微博／周揚青）

▲周揚青淘汰感言。（圖／翻攝自微博／周揚青）

周揚青事後也在微博轉發這一段影片：「雖然我人走了！但是你們如果需要我的面膜啊衣服啊啥的，你們需要就直接說！我就直接送！我永遠都是你們的後備，人走，茶不涼～」以服飾品牌老闆的身分霸氣發言，令網友驚嘆「好有錢」、「可愛直爽的性格真的好圈粉」、「就喜歡姐姐這個性格，大方又有意思」。

▲周揚青自己經營服裝品牌，霸氣承諾只要《浪姐》有人想要，她就直接送。（圖／翻攝自微博／周揚青）

▲周揚青自己經營服裝品牌，霸氣承諾只要《浪姐》有人想要，她就直接送。（圖／翻攝自微博／周揚青）

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周揚青, 乘風2024, 浪姐5

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