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五堅情小賴跳一半「碰」重摔在地！全場嚇喊：啊 驚險畫面全被拍

記者潘慧中／綜合報導

小賴（賴晏駒）是人氣男團「五堅情」的成員，唱歌和跳舞實力都備受肯定。沒想到，他24日在台上跳到一半意外重摔在地，但馬上敬業起身繼續跳，事後才在Instagram報平安，「沒事沒事。」

▲▼五堅情小賴。（圖／翻攝自Instagram／sunshineelaii）

▲小賴疑似重心不穩。（圖／翻攝自Instagram／sunshineelaii）

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從畫面中，可以看到小賴當時正在演出《娘娘槍》，一開始行雲流水地做出甩頭、踏步等動作，未料當要一口氣抬起右腿時，他疑似突然重心不穩，直接重摔在地，發出「碰」一聲！

▲▼五堅情小賴。（圖／翻攝自Instagram／sunshineelaii）

▲▼五堅情小賴。（圖／翻攝自Instagram／sunshineelaii）

▲▼五堅情小賴。（圖／翻攝自Instagram／sunshineelaii）

▲▼五堅情小賴。（圖／翻攝自Instagram／sunshineelaii）

▲小賴重摔在地。（圖／翻攝自Instagram／sunshineelaii）

小賴身旁的舞者望向他、露出擔憂神情，粉絲也發出了「啊」的聲音，他當下雖然忍不住露出尷尬笑容，但下一秒振作起身，立刻跟上舞群的動作繼續跳，顯見他的敬業精神。

▲▼五堅情小賴。（圖／翻攝自Instagram／sunshineelaii）

▲▼小賴立刻起身繼續跳。（圖／翻攝自Instagram／sunshineelaii）

▲▼五堅情小賴。（圖／翻攝自Instagram／sunshineelaii）

小賴事後在限時動態附上一個哭笑不得的表情符號說，「今天在舞台上跌個狗吃屎，趕快爬起來繼續」，但他也透露自己沒事，「我在跌下去那一秒，用屁股去接了，讓你們擔心了。」

▲▼五堅情小賴。（圖／翻攝自Instagram／sunshineelaii）

▲小賴24日和五堅情成員一起出席活動。（圖／翻攝自Instagram／sunshineelaii）

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