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金馬影帝莫子儀發聲「我們的國家」挺台灣　網淚推：這波你最勇敢

記者蕭采薇／台北報導

由於國會法條審議環節，24日聚集10萬民眾包圍立法院，鄰近的青島東路、中山南路以及濟南路擠滿人潮，更一路漫到忠孝東路。金馬影帝莫子儀在24日發出長文，寫下：「一起守護國家與人民的民主。望你順遂，台灣。」讓許多網友感動大呼：「你最勇敢。」

▲第58屆金馬獎星光紅毯，頒獎嘉賓莫子儀。（圖／記者李毓康攝）

▲金馬影帝莫子儀。（圖／資料照／記者李毓康攝）

立法院續審國會改革相關條文，場內朝野吵的熱烈，場外更是湧入大批民眾抗議，表達「沒有討論、沒有民主」的訴求。莫子儀更在臉書公開表示：「立場不同，民主表決，但最根本的重點是能充分討論，合乎程序正義，讓彼此意見不同的人都能理解、聽到彼此的想法，這才是真正的民主。」

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而相對於近日演藝圈多位藝人發聲表態「支持統一」、「我是中華民族一份子」、「我們中國人」等，莫子儀則是在文中表示：「我們的國家，甚至多數時候不能被稱作一個國家，不論自己的政治傾向如何都一樣。」

▲▼524立院抗議人潮驚人。（圖／民眾提供）

▲524立院抗議人潮驚人。（圖／民眾提供）

他寫道：「褪去演員的身份，我也只是一個國家的人民，我們擁有的民主與自由來之不易，能守護到什麼時候，誰都不敢確定。」希望民主是能充分理性溝通，尊重包容共存，「一起守護國家與人民的民主。」並帶上本包圍立院行動的標語「望你順遂，台灣。」

▲莫子儀發文。（圖／翻攝自Facebook／莫子儀）

▲莫子儀發文。（圖／翻攝自Facebook／莫子儀）

劇場出身的莫子儀演技精湛，曾以《親愛的房客》拿下第57屆金馬影帝，也曾以《台北歌手》獲得第53屆金鐘獎「戲劇節目編劇獎」。他的發聲也讓網友感動表示：「這一波你是演藝圈最勇敢」、「我知道要發這個文對一個演藝人員來說有多麼不容易，謝謝你的真誠發聲。」

莫子儀臉書全文

立場不同，民主表決，但最根本的重點是能充分討論，合乎程序正義，讓彼此意見不同的人都能理解、聽到彼此的想法，這才是真正的民主。

沒有透過充分逐條討論，無法向人民釋疑解惑，甚至無視制度而強渡關山的法條，是冷漠的高壓專制與威權。
我們的國家，甚至多數時候不能被稱作一個國家，不論自己的政治傾向如何都一樣。

褪去演員的身份，我也只是一個國家的人民，我們擁有的民主與自由來之不易，能守護到什麼時候，誰都不敢確定。

尊重每個不同的立場，但希望我們的民主，是能充分理性溝通辨析，傾聽不同意見，尊重包容共存，一起守護國家與人民的民主。

望你順遂，台灣。

▲莫子儀發文。（圖／翻攝自Facebook／莫子儀）

▲莫子儀發文令網友感動。（圖／翻攝自Facebook／莫子儀）

 

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