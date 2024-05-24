呂文婉被怪男尾隨！　「緊跟拉近距離」她機智應對：千萬別當低頭族

記者蔡宜芳／綜合報導

近期社會治安事件頻傳，包括殺人未遂犯逃脫、中捷持刀砍人事件，讓許多民眾都感到相當不安。而媒體人呂文婉24日在社群透露自己被尾隨，所幸她的警覺性高，才沒有發生更可怕的事情，她也提醒網友在外一定要用心觀察四周。

▲呂文婉24日透露自己遭到尾隨。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

呂文婉表示，她在送女兒去搭捷運後，獨自到銀行辦事，並將車子停在步行約五分鐘的停車場。待事情辦妥後，她準備走回停車場，途中看到一位男子試圖闖紅燈，對方穿著一般，手臂掛著一個裝滿雜物的透明塑膠袋，胸前還抱著一雙黑色長筒雨鞋，「綠燈亮過了馬路，他的目光開始往我的方向飄來...接下來有意無意與我拉近距離...」

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呂文婉的警戒心瞬間升高，為了確認是自己反應過度，還是已經成為對方的目標，她刻意放慢步伐，結果男子也跟著放慢了步伐，「行經土地銀，我索性停下腳步，佯裝閱讀貼在門外的文宣....讓我心驚肉跳的是，他也停下來了！」

▲呂文婉分享被尾隨的恐怖遭遇。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

呂文婉為此急忙衝進銀行尋求幫助，告知警衛自己被尾隨，「往外看，那個人居然半掩在柱子後，就站在原地久久沒離去....因為銀行毛玻璃的關係，我的視角只能看到對方的鞋....轉頭看了一眼，還在！我嚇得再也不敢看第二眼.....」後來，警衛讓她在銀行內待著，直到確認安全再離開。

因為此次的經驗，呂文婉提醒說：「無論搭乘大眾運輸工具，抑或走在路上，千萬別當低頭族...用心觀察周遭環境，這樣危險發生時，才能在第一時間做出應變！」

【呂文婉全文】

殺人未遂犯逃脫、中捷持刀砍人....接連發生社會治安重大案件，明顯感受周遭籠罩不安的氛圍...

昨天，我也遇到了！

送女兒搭捷運後，到銀行辦事.....車子停在步行約莫5分鐘的停車場！

離開銀行，走回停車場途中等了一個紅燈。期間，有個民眾試圖闖紅燈，因而引起我的注意！他穿著一般，還算乾淨，但手臂掛著一個塞滿雜物的透明塑膠袋，胸前抱著一雙黑色長筒雨鞋....

綠燈亮過了馬路，他的目光開始往我的方向飄來...接下來有意無意與我拉近距離...

當下，警戒神經瞬間升高！為了確認到底是反應過度，還是已經成了對方的目標.....我刻意放慢步伐，結果他也放慢了....行經土地銀，我索性停下腳步，佯裝閱讀貼在門外的文宣....讓我心驚肉跳的是，他也停下來了！！！

下一秒，我立刻衝進銀行....

警衛：「小姐，請問妳要辦什麼業務？」

「抱歉！我被人尾隨了！」往外看，那個人居然半掩在柱子後，就站在原地久久沒離去....

因為銀行毛玻璃的關係，我的視角只能看到對方的鞋....轉頭看了一眼，還在！！我嚇得再也不敢看第二眼.....

「小姐，妳就在這待一會，等那個人走了，確定安全了再離開...」

藉此警惕自己，也提醒大家，無論搭乘大眾運輸工具，抑或走在路上，千萬別當低頭族...用心觀察周遭環境，這樣危險發生時，才能在第一時間做出應變！