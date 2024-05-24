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周渝民罕見談F4！曝放棄當偶像心聲　轉跑道演戲「內心獲得解放」

記者蕭采薇／台北報導

「仔仔」周渝民搭檔宋茜主演的浪漫愛情劇《另一種藍》，近日受訪時，談到現實人生重要的轉捩點，周渝民罕見談起F4，並坦言就是當年爆紅後不當偶像、選擇演戲，「我立下（演戲）這個志願的時候，還需要兼顧團體4人的工作、演唱會，選演員這條路經營，讓我內心得到比較多解放。」

▲《另一種藍》周渝民（右）與宋茜（左）擦出愛火。（圖／MyVideo提供）

▲《另一種藍》先虐後甜，周渝民二度求婚宋茜。（圖／MyVideo提供）

周渝民對演戲的熱愛，看眼睛就知道，總是散發出有故事的憂鬱眼神，曾被網友封為「憂鬱系男神」之一，連宋茜都羨慕，「我想要擁有那種非常憂鬱、整個情緒都沉浸在裡面的眼神。」透露周渝民平常只是在想事情、放空，但看到他的人就會覺得特別帥氣。!

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尤其他們透露自己的「MBTI人格」竟然是同一型，宋茜自爆其實是I（內向型）人，周渝民笑說，「驚訝吧，本來以為她是E（外向型）人！」後來被問到拍戲之餘最享受的放鬆方式，宋茜說是「放空」，周渝民驚訝答他也是一樣，宋茜回：「看吧！我們兩個都是I人吧！」意外找到兩人的共通點。

▲《另一種藍》周渝民（右）與宋茜（左）擦出愛火。（圖／MyVideo提供）

▲《另一種藍》周渝民劇中飾演宋茜前上司，因事業挫折來到女方家鄉逐漸愛上對方。（圖／MyVideo提供）

《另一種藍》罕見以先虐後甜方式鋪陳，第一集先揭曉兩人心碎分開，小滿冷淡要求分手，柯岩眼淚在眼眶裡打轉，拉著女方的手想要挽回，卻被小滿堅定回絕，「我們給彼此留點體面，求你。」

▲《另一種藍》周渝民（右）與宋茜（左）擦出愛火。（圖／MyVideo提供）

▲《另一種藍》宋茜劇中北漂回鄉，力圖振興家族瓷業卻困難重重。（圖／MyVideo提供）

讓柯岩只能噙著淚水站在原地。接著用倒敘法回到兩人從前公司上司與屬下關係，如何進化成戀人，甚至柯岩還二度求婚，直接單膝下跪拿出鑽戒要把小滿娶回家，小滿雖然還沒答應，但兩人深情擁吻甜出汁，只是女方過沒多久便發現柯岩在她家族瓷業背地裡使出小手段，劇情接回開頭分手場景，讓劇迷心臟受不了直呼，「才剛求婚就分手，太虐了吧」、「原來是因為這個原因，再看一次分手戲哭慘」、「小滿事業愛情都沒了，好可憐，每天都賺到我眼淚。」

▲《另一種藍》周渝民（右）與宋茜（左）擦出愛火。（圖／MyVideo提供）

▲《另一種藍》周渝民（左）與宋茜（右）擦出愛火。（圖／MyVideo提供）

《另一種藍》以非物質文化遺產為背景，講述了北漂陳小滿（宋茜 飾演）職場遭遇挫折，重回家鄉景德鎮創業受阻，試圖重啟人生的道路步步不順，直到前任上司柯岩（周渝民 飾演）的出現，因為男方的鼓勵讓她重拾熱愛，同時也譜出一段心動戀曲。《另一種藍》正在MyVideo熱播中，5月31日收官播出大結局。

 

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仔仔, 周渝民, 宋茜, 另一種藍

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