2024非常新人出爐！　《愛愛內含光》詹子萱、「原子少年」林毓家入選

記者蕭采薇／台北報導

台北電影節今天公布「非常新人」入選名單，包括在影集《愛愛內含光》與柯震東擦出超強火花的詹子萱、原子少年出身、以短片《橋頂少年》 獲得金穗獎最佳演員的林毓家、《哈勇家》女主角、現任女團AKB48TeamTP成員的泰雅族女孩林亭莉，以及演出《有生之年》、《天橋上的魔術師》表現出色的陳泰河。

▲2024台北電影節「非常新人」（後排左起）林思廷、裴子齊、詹子萱、林亭莉、蒲禾菲；（中排左起）林毓家、許莉廷、余杰恩；（前排左起）陳泰河、徐碩廷。（圖／台北電影節提供）

此外還包括《此時此刻》學生版林心如的許莉廷、在校園純愛BL劇《About Youth 默默的我，不默默的我們》中表現亮眼的徐碩廷、以《超感應學園》入圍金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎的靈動少女林思廷、在高雄電影節和金穗獎入圍短片《午夜節拍》 中流露出自然細膩演技的裴子齊、參與台日首度合作 BL 偶像劇《約・定》展現十足魅力的余杰恩、在金穗入圍短片《如果時間在此刻停下》中受矚目的新星蒲禾菲。

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▲2024台北電影節「非常新人」詹子萱。（圖／台北電影節提供）

2024非常新人去年11月開放報名，共收到175位新人報名。本屆評選委員包含監製莊淳淳、導演蕭雅全、嚴藝文，演員林心如、陳家逵，資深經紀人洪倩玉、徐志宏等七位業界專業人士。在經歷熱烈的討論後，從主演電影劇情長片未超過三部的演員中，選出十位非常潛力新人。

▲2024台北電影節「非常新人」林毓家。（圖／台北電影節提供）

此外，今年北影特別邀請到曾以長片《臉》榮獲金馬獎最佳造型設計的王佳惠、《華燈初上》化妝指導陳怡俐以及時尚攝影師謝宏奕，一同為非常新人打造凸顯個人風格的形象照。本次，持續推動全球青年文化進步的品牌CONVERSE匡威，特別提供兼具時尚感與機能性的服飾鞋款，支持第26屆台北電影節非常新人企劃，鼓勵新銳台灣演員，綻放更多影視能量。

▲2024台北電影節「非常新人」許莉廷。（圖／台北電影節提供）

台北電影節自2019年推出「非常新人」企劃，今年已邁入第六屆，每年遴選出十位具潛力的台灣新秀演員，歷屆「學長姊」紛紛交出亮眼成績，包含奪下金鐘女配，多次問鼎視后的孫可芳、以《誰是被害者》拿下金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎。

▲2024台北電影節「非常新人」徐碩廷。（圖／台北電影節提供）

此外還有多次入圍金馬獎和台北電影獎最佳新演員的李沐、以《一家子兒咕咕叫》抱回金馬最佳新演員獎的胡智強、以《降河洄游》獲得金鐘獎迷你劇集/電視電影最佳男配獎的黃冠智、以《她和她的她》榮獲去年金鐘獎迷你劇集/電視電影最具潛力新人獎的林奕嵐，以及以《無聲》獲得台北電影獎及金馬獎最佳新演員，去年更以《人選之人-造浪者》獲得釜山影展亞洲內容大獎暨全球OTT大獎年度新星獎的陳妍霏。

▲2024台北電影節「非常新人」陳泰河。（圖／台北電影節提供）

2024台北電影節將於6月21日至7月6日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，影展選片指南將於6月8日登場、票券將於6月9日在OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣。

▲2024台北電影節「非常新人」林亭莉。（圖／台北電影節提供）