記者蔡宜芳／綜合報導

網紅王君萍嫁給法國丈夫後，育有兩個混血兒子亞歷、安德里。她24日透露帶著孩子們去看電影，沒想到小兒子因為看到床戲受到衝擊，讓她差點被問倒，逗趣對話也讓網友笑翻。

▲王君萍和法國丈夫育有兩個兒子。（圖／翻攝自Facebook／王君萍）

王君萍透露，電影中有段劇情是老公與老婆吵架鬧離婚，但是吵到一半突然「天雷勾動地火」，直接從吵架戲變成床戲，「我頭都還沒轉，就聽到阿弟小聲尖叫『媽媽他們在幹嘛』、『他們為什麼要這樣』、『你跟爸爸也會這樣嗎』，我心想，這一刻來了嗎。」

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對於兒子的疑問，王君萍鎮定回答：「會啊，生小孩的時候會這樣。」結果安德里又繼續追問「那你們現在還會嗎」、「你也會跟電影裡面的女生這樣叫嗎」，讓她只能尷尬地解釋說：「阿弟，那個是演電影。」而安德里似乎還沒從衝擊中緩和過來，又問：「那你跟爸爸會在我們在家的時候這樣嗎？」王君萍無奈回道：「電影裡面的小孩也在家裡好嗎！等你長大，說不定你也會帶女朋友回家勒～」

▲王君萍透露小兒子看到床戲受到衝擊。（圖／翻攝自Facebook／王君萍）

王君萍透露，大兒子亞歷一直在旁邊偷笑，「因為他長大了，知道電影裡面在幹嘛，看弟弟狂問問題跟驚恐的樣子讓亞歷覺得很好笑！」後來亞歷因為看不下去弟弟的失控，直接出聲制止弟弟，王君萍也才鬆了一口氣。

王君萍坦言，她平時對於孩子的問題都會直接回答，例如孩子們問為什麼媽媽會流血，或是大人為什麼有毛，她都會用簡單的方式講給孩子聽，「因為我知道他們有一天會長大，到時會懂，與其讓他們在好奇階段跑去亂查、亂學，不如直接講清楚。」只是這次小兒子問的問題實在太深入，讓她感到有些措手不及。

【王君萍全文】

昨天我帶小孩去看電影，

以前都陪他們看卡通，這次我以為又是卡通片，

沒想到亞歷給我看預告，居然是搞笑電影！

天阿～我終於熬到脫離看卡通階段了嗎

太開心，立馬吩咐他們快把作業寫完，晚上才能好好看電影。

時間快轉到晚上18點～

電影前面都很正常，很好笑。

BUT！當我這樣說的時候你們就知道.....

事情不會這麼簡單

裡面有一段是老公和老婆吵架鬧離婚，

兩個人吵架要離婚，吵到老公被關出來還在吵，

結果！他們吵到一半突然天雷勾動地火，

兩個開始接吻，最後脫衣服在床上發出很誇張的叫聲。

我頭都還沒轉，就聽到阿弟小聲尖叫：

媽媽他們在幹嘛

他們為什麼要這樣？你跟爸爸也會這樣嗎？

我心想，這一刻來了嗎

回答：會啊，生小孩的時候會這樣。

阿弟：那你們現在還會嗎？

我：我們相愛的時候就會。

阿弟：你們為什麼要這樣？你也會跟電影裡面的女生這樣叫嗎？

我快昏倒：阿弟，那個是演電影

阿弟：那你跟爸爸會在我們在家的時候這樣嗎？

我：電影裡面的小孩也在家裡好嗎！

等你長大，說不定你也會帶女朋友回家勒～

阿弟：矮額，我才不會！！（遮住耳朵）

亞歷一直在旁邊偷笑，

因為他長大了，知道電影裡面在幹嘛，

看弟弟狂問問題跟驚恐的樣子讓亞歷覺得很好笑！

終於，他看不下去制止阿弟，叫阿弟不要再問，

我才鬆一口氣

我後來使眼色給亞歷，

跟他說下次卡通片以外的電影，還是我們兩個自己看就好，

我們家的阿弟，還是乖乖先停在卡通階段就好。

話說，他們平常問我問題，我都直球對決，

例如：他們好奇為什麼媽媽會流血？大人為什麼有毛？

我會直接用簡單的方式講給他們聽。

因為我知道他們有一天會長大，到時會懂，

與其讓他們在好奇階段跑去亂查、亂學，不如直接講清楚。

只是～阿弟這次問的好深入

突然被丟問題還是會嚇一大跳