ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

10歲兒看床戲太衝擊「妳跟爸也這樣嗎」　王君萍被問倒：這一刻來了

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅王君萍嫁給法國丈夫後，育有兩個混血兒子亞歷、安德里。她24日透露帶著孩子們去看電影，沒想到小兒子因為看到床戲受到衝擊，讓她差點被問倒，逗趣對話也讓網友笑翻。

▲▼10歲兒看床戲太衝擊「妳跟爸也這樣嗎」　王君萍被問倒。（圖／翻攝自Facebook／王君萍）

▲王君萍和法國丈夫育有兩個兒子。（圖／翻攝自Facebook／王君萍）

王君萍透露，電影中有段劇情是老公與老婆吵架鬧離婚，但是吵到一半突然「天雷勾動地火」，直接從吵架戲變成床戲，「我頭都還沒轉，就聽到阿弟小聲尖叫『媽媽他們在幹嘛』、『他們為什麼要這樣』、『你跟爸爸也會這樣嗎』，我心想，這一刻來了嗎。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於兒子的疑問，王君萍鎮定回答：「會啊，生小孩的時候會這樣。」結果安德里又繼續追問「那你們現在還會嗎」、「你也會跟電影裡面的女生這樣叫嗎」，讓她只能尷尬地解釋說：「阿弟，那個是演電影。」而安德里似乎還沒從衝擊中緩和過來，又問：「那你跟爸爸會在我們在家的時候這樣嗎？」王君萍無奈回道：「電影裡面的小孩也在家裡好嗎！等你長大，說不定你也會帶女朋友回家勒～」

▲▼10歲兒看床戲太衝擊「妳跟爸也這樣嗎」　王君萍被問倒。（圖／翻攝自Facebook／王君萍）

▲王君萍透露小兒子看到床戲受到衝擊。（圖／翻攝自Facebook／王君萍）

王君萍透露，大兒子亞歷一直在旁邊偷笑，「因為他長大了，知道電影裡面在幹嘛，看弟弟狂問問題跟驚恐的樣子讓亞歷覺得很好笑！」後來亞歷因為看不下去弟弟的失控，直接出聲制止弟弟，王君萍也才鬆了一口氣。

王君萍坦言，她平時對於孩子的問題都會直接回答，例如孩子們問為什麼媽媽會流血，或是大人為什麼有毛，她都會用簡單的方式講給孩子聽，「因為我知道他們有一天會長大，到時會懂，與其讓他們在好奇階段跑去亂查、亂學，不如直接講清楚。」只是這次小兒子問的問題實在太深入，讓她感到有些措手不及。

【王君萍全文】

昨天我帶小孩去看電影，
以前都陪他們看卡通，這次我以為又是卡通片，
沒想到亞歷給我看預告，居然是搞笑電影！
天阿～我終於熬到脫離看卡通階段了嗎
太開心，立馬吩咐他們快把作業寫完，晚上才能好好看電影。

時間快轉到晚上18點～
電影前面都很正常，很好笑。
BUT！當我這樣說的時候你們就知道.....
事情不會這麼簡單

裡面有一段是老公和老婆吵架鬧離婚，
兩個人吵架要離婚，吵到老公被關出來還在吵，
結果！他們吵到一半突然天雷勾動地火，
兩個開始接吻，最後脫衣服在床上發出很誇張的叫聲。

我頭都還沒轉，就聽到阿弟小聲尖叫：
媽媽他們在幹嘛
他們為什麼要這樣？你跟爸爸也會這樣嗎？
我心想，這一刻來了嗎
回答：會啊，生小孩的時候會這樣。
阿弟：那你們現在還會嗎？
我：我們相愛的時候就會。
阿弟：你們為什麼要這樣？你也會跟電影裡面的女生這樣叫嗎？
我快昏倒：阿弟，那個是演電影
阿弟：那你跟爸爸會在我們在家的時候這樣嗎？
我：電影裡面的小孩也在家裡好嗎！
等你長大，說不定你也會帶女朋友回家勒～
阿弟：矮額，我才不會！！（遮住耳朵）

亞歷一直在旁邊偷笑，
因為他長大了，知道電影裡面在幹嘛，
看弟弟狂問問題跟驚恐的樣子讓亞歷覺得很好笑！
終於，他看不下去制止阿弟，叫阿弟不要再問，
我才鬆一口氣

我後來使眼色給亞歷，
跟他說下次卡通片以外的電影，還是我們兩個自己看就好，
我們家的阿弟，還是乖乖先停在卡通階段就好。

話說，他們平常問我問題，我都直球對決，
例如：他們好奇為什麼媽媽會流血？大人為什麼有毛？
我會直接用簡單的方式講給他們聽。
因為我知道他們有一天會長大，到時會懂，
與其讓他們在好奇階段跑去亂查、亂學，不如直接講清楚。
只是～阿弟這次問的好深入
突然被丟問題還是會嚇一大跳

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

惡霸犬盯姊姊寫作業「前後搖晃」　5分鐘度估3次累到癱桌：狗難當

推薦閱讀

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

亞歷媽, 王君萍, 亞歷山大, 安德里

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日正妹歌手飆超穩高音「下秒忘詞崩潰」　大失態網讚：這就是直播
  2. 歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕
  3. 鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友
  4. 小孟老師／5月26日星座運勢　巨蟹雙魚「激情長久幸福滿滿」
  5. 萁萁想送兒「念台中國際學校」　黃鐙輝堅拒：公立學校師資也不錯
  6. 迪士尼傳奇音樂大師辭世！　〈小小世界〉理查德謝爾曼享耆壽95歲
  7. 坎城影展／一次誕生4影后！席琳娜合作跨性別女星奪獎　西恩貝克拿下金棕櫚
  8. 楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的
  9. 妮姬米娜涉攜帶大麻　在阿姆斯特丹機場被捕
  10. 馴鹿寶貝》名為「機會」的毒餌　知道被性侵仍不斷回去

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366