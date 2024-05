記者張筱涵/綜合報導

霍啟仁(霍啟人)是霍英東孫子,父母為霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲,作為霍英東集團執行董事十分低調,不常在公眾面前曝光。不過,他的女友23日在社群平台分享求婚喜訊,好友們紛紛送上祝福。

▲霍啟仁和女友感情穩定 。(圖/翻攝自微博/娱乐杰克)



霍啟仁23日向交往5年的泰國女友求婚,女友感動發出側拍照並告白「Life’s more fun with you in it everyday(每天有你在,生活更有趣)」。照片中,霍啟仁在小艇上單膝下跪,為女友戴上戒指,沒有華麗裝飾或炫耀排場,只有簡單而甜蜜的氛圍,廣獲眾多好友祝福。

事實上,霍啟仁年輕時緋聞不斷,也曾和楊千霈傳過緋聞,2010年7月涉嫌酒駕被捕後,行事轉低調。和現在的女友從2019年開始交往,時常一起出席好友聚會,感情穩定甜蜜,如今將共同走進人生下一個階段。

▲霍啟仁在小船上單膝下跪求婚女友 。(圖/翻攝自Instagram/jemfky)