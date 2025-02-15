「最強小三」女星高調復出3hrs就滑鐵盧！畫面、名字慘遭節目全刪

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星姚笛因出演家庭情感劇《裸婚時代》而走紅，豈料在2014年，卻流出與已婚男星文章的親密照，使她的演藝事業瞬間跌落谷底。近日，她高調宣布參加綜藝節目《演員請就位3》，也出席了節目發布會，並頻繁在社群上宣傳，消息引發了不少關注，但沒想到節目播出後，就有觀眾發現姚笛的畫面以及名字被完全抹去。

▲姚笛大肆宣傳《演員請就位3》，正式播出卻不見蹤影。（圖／翻攝自姚苗微博）

在《演員請就位3》開播前，曾深陷小三風波的姚笛參與，就已經引起了不小的爭議。值得一提的是，過去曾被張天愛指控劈腿的男星徐開騁也是一員，讓不少網友對節目選角提出質疑。儘管如此，還是有不少觀眾對她在節目中的表現抱有期待。沒想到，節目首播當日延遲了三個小時，最終播出後，姚笛的演出片段竟然全被刪除，連參演名單也不見了她的名字。

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▲姚笛遭刪疑似是合約問題。（圖／翻攝自微博）

根據陸媒報導，知情人士透露姚笛的刪除與她的黑歷史無關，主要原因是由於「合約問題」，事實上，同樣有私德問題的徐開騁並未遭刪，由此可見確實與爭議無關。然而，仍有網友猜測製作單位將姚笛當成炒作工具。對於自己被刪除的原因，姚笛本人尚未做出公開回應，這也讓不少網友對此事產生了更多的疑問。