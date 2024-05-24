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Rocket Punch高橋朱里宣布退團！　公司聲明「外國人合約期限不同」

記者張筱涵／綜合報導

韓團Rocket Punch日本成員高橋朱里因合約到期決定退團。所屬經紀公司Woollim娛樂今（24日）發出聲明，透露外國人的合約期限與韓籍成員不同，而高橋朱里的合約已經到期且不再續約。

▲▼Rocket Punch 高橋朱里。（圖／翻攝自X／RocketPunch）

▲Rocket Punch是於2019年出道的6人女團。（圖／翻攝自X／RocketPunch）

Woollim娛樂今天發出官方聲明，高橋朱里作為外國成員合約期限與其他成員不同，近日合約到期後確定不續約。他們對與朱里一同度過的這段時間表示由衷的感謝，並向一直以來支持Rocket Punch的粉絲致上謝意，聲明最後也說：「今後，Woollim娛樂將一如既往地全力支持和應援朱里在各個領域的活動，希望大家也能繼續給予朱里無盡的愛和支持。」而Rocket Punch在高橋朱里退團後，將會持續以蓮熙、秀潤、胤卿、素嬉、多玹的5人組形式持續進行活動。

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▲▼Rocket Punch 高橋朱里。（圖／翻攝自X／RocketPunch）

▲高橋朱里合約到期退團。（圖／翻攝自X／RocketPunch）

【Woollim娛樂聲明全文翻譯】

大家好，這裡是Woollim娛樂。

我們對一直以來給予本公司旗下藝人不斷支持和愛護的各位表示衷心的感謝。

與我們一起度過這段時間的Rocket Punch成員朱里，作為外國成員，與其他成員的合約期限不同，今天（24日）起與本公司的管理合約正式結束，今後將在各自的崗位上互相支持對方的未來。

我們對與我們一起度過漫長時間的朱里表示由衷的感謝，並對一直給予我們愛護的粉絲們致以誠摯的感謝。

今後，Woollim娛樂將一如既往地全力支持和應援朱里在各個領域的活動，希望大家也能繼續給予朱里無盡的愛和支持。

此外，Rocket Punch將以五人形式繼續活動。

謝謝大家。

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