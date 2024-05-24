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巴西男星「資深男妓」睡出名堂！　坎城奪最佳演員激動喊：靈魂之作

記者蕭采薇／台北報導

第77屆坎城影展影評人周揭曉，由巴西、法國、荷蘭合製的電影《寶貝》（Baby）男星里卡多特奧多羅（Ricardo Teodoro）勇奪第77屆坎城影展「影評人週」最佳演員獎。

▲《寶貝》(Baby)男星里卡多特奧多羅（Ricardo Teodoro）獲得第77屆坎城影展影評人周最佳演員獎。（圖／海鵬提供）

▲《寶貝》里卡多特奧多羅（上）獲得第77屆坎城影展「影評人週」最佳演員獎。（圖／海鵬提供）

影評人週今年選片主軸是「所有關於愛、流亡、壓迫或解放」，《寶貝》是本次報名競賽1000 多部影片、最後入選的七部影片之一。該片日前才在坎城影展舉行首映，看過的觀眾都覺得非常感動。

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男主角之一的里卡多特奧多羅，在《寶貝》片中飾演資深男妓「羅納多」，和年輕男妓衛林頓（馬力亞諾Joao Pedro Mariano 飾）擁有一段亦師亦友、令人感歎也感動的感情。演戲多年的他得知獲獎掩面而泣：「我的夢想就是有一部電影能進坎城，我很高興來到這裡。」

▲《寶貝》(Baby)男星里卡多特奧多羅（Ricardo Teodoro）獲得第77屆坎城影展影評人周最佳演員獎。（圖／海鵬提供）

▲男主角之一的里卡多特奧多羅，在《寶貝》片中飾演資深男妓「羅納多」。（圖／海鵬提供）

里卡多特奧多羅多年來一直在拉丁影壇擔任演員，總是等待著好的角色演出機會。當片中「羅納多」這個角色出現時，「我是用我的靈魂去努力演出」。來自巴西一座小城鎮的他，開心地說：「能帶著這個獎項回家真是太棒了！」

這部剛獲獎的電影《寶貝》，講述了一段洶湧的激情和充滿分歧的友情故事。劇情描述年輕男孩衛林頓（馬力亞諾飾）離開監獄時，無處可去下在同志電影院和資深男妓羅納多(特奧多羅 飾)巧遇，並試圖在他們的「新家」中找到自己。

▲《寶貝》(Baby)男星里卡多特奧多羅（Ricardo Teodoro）獲得第77屆坎城影展影評人周最佳演員獎。（圖／海鵬提供）

▲《寶貝》獲獎，兩男主角開心親吻慶祝。（圖／海鵬提供）

羅納多教他「謀生之道」，兩人的關係也從師徒、伙伴，漸漸地演變成了充滿矛盾、嫉妒與衝突的激情。該片畫面充滿南美野性，不乏大膽激情鏡頭，隨著兩位主角的感情分合逐步走進心底。里卡多特奧多羅成功演出這位「資深男妓」，一舉勇奪第77屆坎城影展影評人週最佳演員獎，該片預計年底前可望在台上映。

 

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