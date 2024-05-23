ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

郭書瑤分手「退回30萬愛馬仕包包」　霸氣喊：女生賺錢就是存底氣

記者蕭采薇／台北報導

郭書瑤剛赴陸參加綜藝節目《乘風2024》（《乘風破浪的姐姐5》），雖然遭到淘汰，但她仍覺得不虛此行，尤其是交到許多「國際姊姊」的好朋友。郭書瑤23日出席品牌活動，笑說女生要有自己買包的底氣，過去和某任男友分手時，她也直接退回對方送的30萬愛馬仕包包。

▲▼郭書瑤、曹佑寧、王品浩、成晞，吳心緹、溫妮@CARLYN快閃店開幕。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭書瑤出席品牌快閃店活動。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭書瑤和曹佑寧、王品浩、成晞和吳心緹、溫妮等藝人，出席韓國品牌快閃店活動。郭書瑤透露，曾把某一任男友送的愛馬仕包包退回，當時價值大概是30萬，她笑說有點後悔：「當時太年輕了！現在應該增值變60萬了。」

▲▼郭書瑤、曹佑寧、王品浩、成晞，吳心緹、溫妮@CARLYN快閃店開幕。（圖／記者湯興漢攝）

▲（左起）成晞、王品浩、曹佑寧、郭書瑤，（右起）吳心緹、溫妮出席活動。（圖／記者湯興漢攝）

不過她也說：「分手我就退回去了，現金退、包包也退，就是一個骨氣，女生就是要賺錢存底氣。」一起受訪的曹佑寧則說，沒有送過包包給女友，「感覺女生包包都不便宜，怕送了之後對方不喜歡。」但也大方表示，願意帶女友王淨直接到櫃上挑包，喜歡就直接結帳。

▲▼郭書瑤、曹佑寧、王品浩、成晞，吳心緹、溫妮@CARLYN快閃店開幕。（圖／記者湯興漢攝）

▲曹佑寧透露沒送過女友包包，但願意帶王淨去櫃上挑包。（圖／記者湯興漢攝）

郭書瑤和曹佑寧曾合作《人際關係事務所》和《哈囉！毛小孩》，先前在節目曾稱讚曹佑寧認愛行為很MAN，已經單身一陣子的她，被問到是否希望下一任男友也能公開，郭書瑤說：「我希望下一任趕快出現，如果被拍到我就承認啊，那也沒什麼。」

▲▼郭書瑤、曹佑寧、王品浩、成晞，吳心緹、溫妮@CARLYN快閃店開幕。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭書瑤笑說想上戀綜，現場重現「廈情下巴」，自嘲會變雙下巴。（圖／記者湯興漢攝）

郭書瑤上一次公開戀愛，是2019年與小5歲的王以綸姊弟戀。分手後至今仍單身，她說：「目前是連一個男生的人影都沒有。」也坦言就是愛帥哥。而聽聞曹佑寧有不少球隊朋友可介紹，她興奮的說：「真的嗎？身高要180公分。」曹佑寧聽到立即回：「好，180公分，然後要胸肌、腹肌，我想一下有沒有。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

推薦閱讀

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

郭書瑤, 曹佑寧

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日正妹歌手飆超穩高音「下秒忘詞崩潰」　大失態網讚：這就是直播
  2. 歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕
  3. 鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友
  4. 小孟老師／5月26日星座運勢　巨蟹雙魚「激情長久幸福滿滿」
  5. 萁萁想送兒「念台中國際學校」　黃鐙輝堅拒：公立學校師資也不錯
  6. 迪士尼傳奇音樂大師辭世！　〈小小世界〉理查德謝爾曼享耆壽95歲
  7. 坎城影展／一次誕生4影后！席琳娜合作跨性別女星奪獎　西恩貝克拿下金棕櫚
  8. 楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的
  9. 妮姬米娜涉攜帶大麻　在阿姆斯特丹機場被捕
  10. 馴鹿寶貝》名為「機會」的毒餌　知道被性侵仍不斷回去

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366