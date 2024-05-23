郭書瑤分手「退回30萬愛馬仕包包」　霸氣喊：女生賺錢就是存底氣

記者蕭采薇／台北報導

郭書瑤剛赴陸參加綜藝節目《乘風2024》（《乘風破浪的姐姐5》），雖然遭到淘汰，但她仍覺得不虛此行，尤其是交到許多「國際姊姊」的好朋友。郭書瑤23日出席品牌活動，笑說女生要有自己買包的底氣，過去和某任男友分手時，她也直接退回對方送的30萬愛馬仕包包。

▲郭書瑤出席品牌快閃店活動。（圖／記者湯興漢攝）



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郭書瑤和曹佑寧、王品浩、成晞和吳心緹、溫妮等藝人，出席韓國品牌快閃店活動。郭書瑤透露，曾把某一任男友送的愛馬仕包包退回，當時價值大概是30萬，她笑說有點後悔：「當時太年輕了！現在應該增值變60萬了。」

▲（左起）成晞、王品浩、曹佑寧、郭書瑤，（右起）吳心緹、溫妮出席活動。（圖／記者湯興漢攝）



不過她也說：「分手我就退回去了，現金退、包包也退，就是一個骨氣，女生就是要賺錢存底氣。」一起受訪的曹佑寧則說，沒有送過包包給女友，「感覺女生包包都不便宜，怕送了之後對方不喜歡。」但也大方表示，願意帶女友王淨直接到櫃上挑包，喜歡就直接結帳。

▲曹佑寧透露沒送過女友包包，但願意帶王淨去櫃上挑包。（圖／記者湯興漢攝）

郭書瑤和曹佑寧曾合作《人際關係事務所》和《哈囉！毛小孩》，先前在節目曾稱讚曹佑寧認愛行為很MAN，已經單身一陣子的她，被問到是否希望下一任男友也能公開，郭書瑤說：「我希望下一任趕快出現，如果被拍到我就承認啊，那也沒什麼。」

▲郭書瑤笑說想上戀綜，現場重現「廈情下巴」，自嘲會變雙下巴。（圖／記者湯興漢攝）

郭書瑤上一次公開戀愛，是2019年與小5歲的王以綸姊弟戀。分手後至今仍單身，她說：「目前是連一個男生的人影都沒有。」也坦言就是愛帥哥。而聽聞曹佑寧有不少球隊朋友可介紹，她興奮的說：「真的嗎？身高要180公分。」曹佑寧聽到立即回：「好，180公分，然後要胸肌、腹肌，我想一下有沒有。」