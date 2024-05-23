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星野源否認出軌…公司報告流出「獲利剛好少10億」！巧合曝光

記者郭采縈／綜合報導

日本歌手星野源近日捲入風波，遭推測疑似出軌新垣結衣，偷吃NHK已婚女主播，掀起外界高度關注。他的經紀公司Amuse及新垣結衣稍早都已出面否認，不過網路上再流出一份Amuse於2月的業績預測報告，在營業利益部分下修了10億日圓，與傳言中男方支付的「封口費」金額一致。

▲星野源、新垣結衣2021年宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／nigehajigram）

▲星野源、新垣結衣2021年宣布結婚。（圖／翻攝自Instagram／nigehajigram）

據爆料指出，男歌手爆出醜聞後，曾支付10億日圓壓下新聞，星野源方雖然全面否認，但綜合日媒報導，今年2月14日時，某經濟網站上發布了一份Amuse公司的業績預測報告，開頭就提到對2024年3月期的業績預測進行了修正，其中營業利益部分的預估數字下修了10億日圓。

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該報告中的營業收入部分，原先預期是470億日圓，修正後為530億日圓，增加了60億日圓。報告解釋說，這是由於直播製作和直播觀看等相關業務的收入增加，以及自2023年10月起將極東電視台納入合併範圍所致。然而，營業利益部分，原先預估為27億日圓，修正後預估為17億日圓，下修了10億日圓。報告解釋說，這是因為活動製作的營業成本和固定費用（如人事費）增加，以及新業務未達預期所致。

這份報告與爆料的時間點相吻合，引發了更多的猜測。Amuse公司在預期收入增加12.8%的情況下，營業利益卻預估減少37%，這樣的數字變化讓許多人感到困惑。

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