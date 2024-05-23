《慶餘年》收視迎戰楊冪《狐妖小紅娘》！仙俠PK權謀…4看點比一比

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《慶餘年》在台灣由Disney+獨家播出，自16日上線，已經連4天在台灣熱門收視第一。而楊冪主演的《狐妖小紅娘月紅篇》將於23日晚間開播，是近年少見的「大劇對打」的狀態。其實兩部劇集故事類型截然不同，但各自被網友期待成為「2024年度劇王」，以下4大看點比一比，兩部劇的魅力！

▲《慶餘年2》與《狐妖小紅娘月紅篇》收視戰開打。（圖／Disney+提供、翻攝自iQIYI臉書）

人氣小說 PK 熱門動漫

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《慶餘年》改編自貓膩的同名小說，原作屬於穿越題材，劇版改成大學生創作的架空歷史小說，描述擁有現代記憶的「范閒」，魂穿重生後在慶國歷經朝堂風雨的過程。

▲《慶餘年》改編自暢銷小說。（圖／翻攝自網路）

《狐妖小紅娘》由庹小新編繪，描述以紅娘為職業的狐妖，在為人牽紅線時發生的故事，漫畫自2012年開始連載至今，2015年推出動畫，首度被翻拍真人仙俠劇。

▲《狐妖小紅娘》是人氣動漫。（圖／翻攝自網路）

硬底子資深咖 PK 高顏值人氣演員

《慶餘年》找來一票資深大咖演出，演過《康熙王朝》等無數歷史劇的陳道明飾演「慶帝」，加上反腐神劇《人民的名義》吳剛飾演「陳萍萍」，《卿卿日常》高曙光飾演「范建」，老戲骨最強的不僅演技，《慶餘年》所有演員皆是原聲演出。

▲《慶餘年》集結資深大咖。（圖／翻攝自微博）

《狐妖小紅娘》則是打出史上最強的人氣演員組合。除了楊冪搭龔俊，郭曉婷搭檔魏哲鳴、隨著每個單元將登場的演員也是主演級，包括陳瑤配茅子俊、陳都靈配張凌赫等、祝緒丹配楊仕澤，全都是高顏值，女演員每個都是天仙等級。

▲《狐妖小紅娘》找來一票高顏值人氣演員搭檔。（圖／翻攝自微博）

收視霸主 PK 古裝女神

張若昀近年憑《法醫秦明》、《慶餘年》、《雪中悍刀行》等劇，演技獲得高評價，尤其《慶餘年》創下百億播放量，在數據網站都是高紀錄保持人。他相隔5年再推出《慶餘年2》，不僅在央視收視破2%，大陸的網路總播放量165億，《慶2》創下單日破億的高度，實屬「爆劇」等級，而根據國際統計網站Flixpatrol，在台灣Disney+也是冠軍。

▲《慶餘年2》在大陸播放量已經單日破億。（圖／Disney+提供）

楊冪有「古裝女神」、「收視女王」封號，代表作《三生三世十里桃花》在台灣也相當轟動。她不僅演技深獲觀眾肯定，古裝造型也獲得觀眾一致稱讚，這次扮演狐妖，紅色仙衣還有開衩設計，大露纖細長腿，也是劇集開播後的一大看點。此外，她近期電影票房失利，諜戰劇收視平平，回歸仙俠劇，被網友認為是重返「古裝統治區」，粉絲更激喊「此劇不能扑」！

▲楊冪古裝造型性感。（圖／翻攝自臉書/iQIYI TW）

仙俠古偶 PK 幽默權謀

仙俠古偶（古裝偶像劇）一直是大陸古裝劇最受歡迎，討論度最高的題材，加上虐心愛情線，吸引無數女性觀眾死守追劇。《狐妖小紅娘》找來一票高顏值演員，勢必讓仙俠劇場面充滿養眼福利。

《慶餘年》開播10幾集，每天都是陸網熱搜焦點，原作小說屬於男性讀者熱愛題材，開播後吸引的觀眾群不分男女老少。實力派演員同台熱演，加上故事除了朝廷權謀，角色對話不乏幽默搞笑，讓原本低沉的故事氛圍增加笑點，這種特殊的「幽默權謀劇」，近年少有古裝大戲可以超越。

▲《慶餘年》是幽默權謀。（圖／翻攝自微博）