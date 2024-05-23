阮經天《周處》翻紅卻遇母喪　深夜街邊落寞表情難掩

▲阮經天21日丁母憂，最愛的媽媽離世對他打擊甚大，22日晚與弟弟及女性友人回家時，眉頭深鎖落寞。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

男星阮經天因主演電影《周處除三害》在對岸熱映，斬獲30億台幣票房再度爆紅，但母親也同時纏綿病榻，孝順的他推掉所有工作陪伴母親，不幸的是阮媽媽仍於21日病逝。這兩天阮經天與弟弟阮經民兄弟倆奔走處理母親後事，直到深夜才返家，堅強又落寞的樣子令人心疼。

昨（22）日深夜近12點，本刊在台北市松山區巧遇阮經天兄弟，及一位女性友人，3人從民權東路步行返回阮經天在附近的住處；穿著黑色上衣及短褲、拖鞋的阮經天走在弟弟身後，看起來比之前宣傳電影時消瘦了些。

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雖然是哥哥，但阮經天殿後走在最後面，他的目光始終看著地面，眉頭深鎖，一臉的落寞，但還是強打起精神來為送媽媽最後一程處理大小事。看來最愛的家人離開對他的打擊確實大到難以想像，也令愛他的親友、粉絲等十分心疼。

▲3月正是阮經天因《周處除三害》在對岸大賣再度爆紅之時，他推掉大把工作邀約，專心陪伴生病的母親。（圖／鏡週刊提供）

這3年來阮經天接連送走與他最親、也是最疼他的祖父母，已經倍感創傷，如今事業重新起飛，正該意氣風發再創事業新高的同時，又遇上喪母之慟，上天給阮經天的考驗著實艱鉅。



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