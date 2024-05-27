ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／5月27日星座運勢　雙子善用網絡資源「天秤投資大勝利」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：開通事業版圖
感情：感情多彩多姿
財運：小心駛萬年船
幸運色：紅色
貴人：魔羯
小人：獅子

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：勤奮踏實發展
感情：結識異性友人
財運：善用網絡資源
幸運色：亮紅色
貴人：天蠍
小人：魔羯

天秤座

工作：同事請教意見
感情：照顧對方感受
財運：擇優投資風險
幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：射手

【土象星座】

魔羯座

工作：提供有用想法
感情：無限愛與包容
財運：一元復始好運
幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：天蠍

金牛座

工作：表達支持鼓勵
感情：肯大方好相處
財運：交給理專規劃
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：巨蟹

處女座

工作：具備專注目光
感情：展現自己才藝
財運：社交提高收入
幸運色：橘色
貴人：獅子
小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座

工作：有效傳遞信息
感情：提升自己形象
財運：控制降低成本
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：水瓶

天蠍座

工作：提供團隊指導
感情：收到愛情禮物
財運：外地求財順利
幸運色：藍色
貴人：雙魚
小人：金牛

雙魚座

工作：自我技術提升
感情：擁有共同夢想
財運：提升生產效益
幸運色：棕色
貴人：處女
小人：牡羊

【火象星座】

牡羊座

工作：表達友善想法
感情：默契互動美好
財運：賺錢輕鬆搞定
幸運色：藍色
貴人：射手
小人：雙子

獅子座

工作：尊重同事想法
感情：可望走上紅毯
財運：努力研究股票
幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：天秤

射手座

工作：活出燦爛人生
感情：新的機會展開
財運：要細心莫大意
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：處女

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

推薦閱讀

快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」

快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」

顏佑庭首公開「漂亮櫃姐老婆」！　曝戀愛過程：第一天就認定她

顏佑庭首公開「漂亮櫃姐老婆」！　曝戀愛過程：第一天就認定她

安芝儇辣照10連發！渾圓胸型被看光　粉絲愛了：看看妳多美

安芝儇辣照10連發！渾圓胸型被看光　粉絲愛了：看看妳多美

五月天阿信捐4000萬！　10萬歌迷面前喊：回饋我的家鄉泉州

五月天阿信捐4000萬！　10萬歌迷面前喊：回饋我的家鄉泉州

羅志祥公開鞋子收藏！累計至今「應該破七千」：不怕多就怕我沒有

羅志祥公開鞋子收藏！累計至今「應該破七千」：不怕多就怕我沒有

歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕

歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕

不只13人合體！SJ-M周覓、Henry也出席厲旭婚禮　15人大合照逼哭粉

不只13人合體！SJ-M周覓、Henry也出席厲旭婚禮　15人大合照逼哭粉

DJ SODA比基尼布料太少「內褲洞超大」　東南西北半球全現形

DJ SODA比基尼布料太少「內褲洞超大」　東南西北半球全現形

許凱皓台北巧遇NewJeans！　忍2個月才敢PO：沒想到是真的

許凱皓台北巧遇NewJeans！　忍2個月才敢PO：沒想到是真的

團魂炸裂！厲旭下跪娶妻　SJ到齊婚禮「韓庚、起範、強仁全來了」

團魂炸裂！厲旭下跪娶妻　SJ到齊婚禮「韓庚、起範、強仁全來了」

孟子辣孫女婚宴席開40桌！　深V掉出「渾圓雙球」羞認：1個月沒開機

孟子辣孫女婚宴席開40桌！　深V掉出「渾圓雙球」羞認：1個月沒開機

《新說唱》晉級選手突喊退賽！　「導師全錯愕」緊急做1決定全場鼓掌

《新說唱》晉級選手突喊退賽！　「導師全錯愕」緊急做1決定全場鼓掌

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」

顏佑庭首公開「漂亮櫃姐老婆」！　曝戀愛過程：第一天就認定她

安芝儇辣照10連發！渾圓胸型被看光　粉絲愛了：看看妳多美

五月天阿信捐4000萬！　10萬歌迷面前喊：回饋我的家鄉泉州

羅志祥公開鞋子收藏！累計至今「應該破七千」：不怕多就怕我沒有

歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕

不只13人合體！SJ-M周覓、Henry也出席厲旭婚禮　15人大合照逼哭粉

DJ SODA比基尼布料太少「內褲洞超大」　東南西北半球全現形

許凱皓台北巧遇NewJeans！　忍2個月才敢PO：沒想到是真的

團魂炸裂！厲旭下跪娶妻　SJ到齊婚禮「韓庚、起範、強仁全來了」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小孟老師／5月27日星座運勢　雙子善用網絡資源「天秤投資大勝利」
  2. 賀軍翔涉性侵　女藝人爆「會裝醉喇舌」
  3. 唐綺陽運勢／巨蟹「遇到命定之人」獅子告白衝一波！天蠍感情很心累
  4. 羅志祥公開鞋子收藏！累計至今「應該破七千」：不怕多就怕我沒有
  5. 安芝儇辣照10連發！渾圓胸型被看光　粉絲愛了：看看妳多美
  6. 許凱皓台北巧遇NewJeans！　忍2個月才敢PO：沒想到是真的
  7. 佳娜被路人嫌「沒幫餵女兒喝奶」！　無奈還原過程：不能嗎？
  8. 快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」
  9. 柯震東現身小巨蛋跳16蹲！起立蹲下全被拍　驚人腿力曝光
  10. 不只13人合體！SJ-M周覓、Henry也出席厲旭婚禮　15人大合照逼哭粉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366