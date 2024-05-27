小孟老師／5月27日星座運勢　雙子善用網絡資源「天秤投資大勝利」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：開通事業版圖
感情：感情多彩多姿
財運：小心駛萬年船
幸運色：紅色
貴人：魔羯
小人：獅子
工作：勤奮踏實發展
感情：結識異性友人
財運：善用網絡資源
幸運色：亮紅色
貴人：天蠍
小人：魔羯
工作：同事請教意見
感情：照顧對方感受
財運：擇優投資風險
幸運色：黃色
貴人：水瓶
小人：射手
【土象星座】
工作：提供有用想法
感情：無限愛與包容
財運：一元復始好運
幸運色：粉紅色
貴人：天秤
小人：天蠍
工作：表達支持鼓勵
感情：肯大方好相處
財運：交給理專規劃
幸運色：粉紅色
貴人：雙子
小人：巨蟹
工作：具備專注目光
感情：展現自己才藝
財運：社交提高收入
幸運色：橘色
貴人：獅子
小人：雙魚
【水象星座】
工作：有效傳遞信息
感情：提升自己形象
財運：控制降低成本
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：水瓶
工作：提供團隊指導
感情：收到愛情禮物
財運：外地求財順利
幸運色：藍色
貴人：雙魚
小人：金牛
工作：自我技術提升
感情：擁有共同夢想
財運：提升生產效益
幸運色：棕色
貴人：處女
小人：牡羊
【火象星座】
工作：表達友善想法
感情：默契互動美好
財運：賺錢輕鬆搞定
幸運色：藍色
貴人：射手
小人：雙子
工作：尊重同事想法
感情：可望走上紅毯
財運：努力研究股票
幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：天秤
工作：活出燦爛人生
感情：新的機會展開
財運：要細心莫大意
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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