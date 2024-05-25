小孟老師／5月25日星座運勢　魔羯有豔遇「金牛座桃花旺快行動」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：積極開拓客源

感情：愛情走入婚姻

財運：突破更有發展

幸運色：亮紅色

貴人：射手

小人：雙魚

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雙子座

工作：降低業務風險

感情：互相尊重自由

財運：出現貴人好運

幸運色：黑色

貴人：魔羯

小人：射手

天秤座

工作：積極表現成果

感情：愛神征服一切

財運：家教兼差小賺

幸運色：紅色

貴人：巨蟹

小人：牡羊

【土象星座】

魔羯座

工作：適合經手契約

感情：生活中有豔遇

財運：研究投資建議

幸運色：棕色

貴人：雙魚

小人：巨蟹

金牛座



工作：豐碩成果回報

感情：桃花旺快行動

財運：買到便宜商品

幸運色：卡其色

貴人：天蠍

小人：處女

處女座

工作：工作不受干擾

感情：謙虛面對對方

財運：避免過度借貸

幸運色：紫色

貴人：水瓶

小人：天秤

【水象星座】

巨蟹座

工作：升職加薪率高

感情：控制感情慾望

財運：投資更有耐心

幸運色：橘色

貴人：天秤

小人：魔羯

天蠍座

工作：理性對待同事

感情：開始美好生活

財運：財運來自貴人

幸運色：橘色

貴人：牡羊

小人：雙子

雙魚座

工作：做好分內事情

感情：平穩安定幸福

財運：有付出有收穫

幸運色：咖啡色

貴人：獅子

小人：天蠍

【火象星座】

牡羊座

工作：人際圈得擴展

感情：浪漫情話不斷

財運：善用財務規劃

幸運色：粉紅色

貴人：金牛

小人：獅子

獅子座

工作：計劃穩定執行

感情：好情緒好桃花

財運：學習成功經驗

幸運色：金色

貴人：處女

小人：金牛

射手座

工作：專心衝刺業績

感情：幸福美滿環繞

財運：積極追求財務

幸運色：橙色

貴人：雙子

小人：水瓶

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。