小鐘「被周杰倫害慘」鏡頭前全說了！原因曝光：沒再聯絡

記者潘慧中／綜合報導

《同學來了》近期討論「沒有我不認識的人、喬不了的事，演藝圈人脈王非我莫屬」的主題時，小鐘拿出一張寫有「被周杰倫害慘」的板子鄭重聲明，兩人沒聯絡很久了，因此別再跟他要演唱會的門票。

▲▼小鐘最怕周杰倫回台灣開唱。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



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小鐘和周杰倫的友誼始於憲憲家族，只是現在與對方已經沒有再聯絡了。然而，由於弟弟是周杰倫演唱會的總導演，因此每當周杰倫要在台灣辦演唱會，很多親朋好友都會打電話跟他求票，「但說真的，我自己都沒有票。」

▲小鐘坦承沒有和周杰倫聯絡了。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



不只這樣，小鐘還曾被拜託能否在後台與周杰倫合照，他每次都只能雙手一攤，「我真的也沒辦法。」他坦言對方只要回到台灣開唱，自己都會很怕接到朋友的電話，「最怕周杰倫在台灣開演唱會。」

▲小鐘表示他也不會有周杰倫演唱會的門票。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



因此，小鐘正式在節目中向所有的親朋好友和圈內朋友聲明，如果真的想看周杰倫的演唱會，卻搶不到票的話，可以找阿Ken，「找一個每天跟他（周杰倫）打網球的人、演唱會會出現的人、周遊記會出現的人！」

▲▼小鐘推薦大家可以找阿Ken要周杰倫的門票。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

