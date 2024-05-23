《馴鹿寶貝》全球爆紅！　「瑪莎原型」喊告Netflix：利用我賺大錢

記者蕭采薇／綜合報導

影集《馴鹿寶貝》由喜劇演員理查嘉德（Richard Gadd）自編自導自演，講述20多歲時被跟蹤、騷擾的經驗。上架後在全球爆紅，但也讓片中的跟騷犯「瑪莎」遭到肉搜，被視為是該角色原型的58歲女子費歐娜哈維（Fiona Harvey），正式發聲明將對Netflix提告。

▲《馴鹿寶貝》上線後在全球爆紅，圖為劇中「瑪莎」角色。（圖／劇照）

儘管理查嘉德強調，已經把瑪莎改動到「看不出原型」，但真人在幾天後就被網友肉搜出費歐娜哈維自願上電視受訪，原本是想為自己辯解，然而後續的一連串行為，反而掀起更多案外案。

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據綜合外電報導，費歐娜哈維日前透過律師，發表一封500字的嚴厲聲明，表示正準備向「所有撒謊並利用我的形象為自己賺大錢的人」的人提告。她也補充，在影集首播的幾天後，她的身份就被網友曝光，「對我的健康、聲譽和工作造成了難以估量的損害。」

▲「瑪莎原型」費歐娜哈維接受皮爾斯摩根訪問，但馬上表示自己遭節目組利用。（圖／翻攝自X）

費歐娜哈維的律師克里斯道（Chris Daw），日前接受外媒《Deadline》採訪時，透露正在英國和美國組建一支律師團隊，會針對Netflix、導演兼編劇兼男主角理查嘉德，以及製片公司Clerkenwell Films提出訴訟。