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41歲黃寶羅剖腹「喜迎兒子」！曾被說僅1%機率懷孕　曝產後最大心願

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員黃寶羅今（23日）迎來了寶貝兒子，過往曾因不孕和高齡孕婦的關係，度過一段艱辛的日子，決定要以什麼樣的方式生產時，也猶豫了許久，最終決定在今天剖腹。

▲▼黃寶羅。（圖／翻攝自Instagram／pinggumama）

▲黃寶羅喜迎兒子。（圖／翻攝自Instagram／pinggumama）

黃寶羅曾透露檢查結果顯示，卵巢年齡導致懷孕的可能性僅為1％，靠著堅持克服順利懷孕時，內心感到十分喜悅。她也在YouTube分享這段日子的生活，且將寶寶胎名取為「五德」。

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今年41歲算高齡產婦的關係，黃寶羅在自然產和剖腹中思考了許久，最後決定剖腹並選定今天生產：「與其嘗試自然分娩失敗，不如一開始就選擇剖腹產。」她也想好了住院休養一周後就要去月子中心，在擠母乳階段結束後，就要來罐清涼啤酒：「這是我的願望，而且5月底的天氣也正好！」

另外，黃寶羅曾上節目分享家人和公公金容建的反應：「大家都很替我很開心，不過因為看到我之前有4次失敗，所以直到穩定期才放心，公公也很開心，他一開始也不相信（真的要當阿公），還陪我去婦產科，常常給我零用錢買好吃的，還有嬰兒的衣服。」

有趣的是，金容建笑說因為也要賺孫子的奶粉錢，所以近期會更努力工作，自己上節目時也說還沒有實感要當阿公：「陪媳婦去看醫生看到超音波照片後，寶寶的輪廓很清楚。」

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