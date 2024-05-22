阮經天媽媽過世！《周處》爆紅仍推戲約陪她　悲痛暫停活動

▲阮經天因《周處除三害》翻紅，但他為了母親生病，這一陣子都在台灣陪病。今本刊得到獨家消息，阮經天母親於21日離世。（翻攝自阮經天微博）

圖文／鏡週刊

3月時，本刊拍到因《周處除三害》而在中國翻紅的阮經天，專心在醫院照顧生病的媽媽。當時他的表情憂心忡忡，奔走醫院。今（22日）本刊收到獨家消息，阮經天的母親已在昨（21日）因病離世。阮經天已暫停一切活動。

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▲阮經天與媽媽度過很多事，感情很親。（翻攝自阮經天IG）

阮經天鎖上私人IG，而IG名稱改成「Dryourtearswlove」（以愛擦乾眼淚），雖然鎖上了，但名稱就透露了他悲傷中充滿愛的心境。

▲本刊曾在阮經天出入醫院時，拍到他沉重的身影。（本刊資料照）

阮經天近年因為爺爺奶奶過世，已經備受打擊，據身邊朋友說，阮經天的母親發病歷程很快，再度翻紅的阮經天即使有許多大好機會，依然選擇陪伴母親。母親離世，讓阮經天覺得備感孤獨。

▲本刊曾在阮經天出入醫院時，拍到他沉重的身影。（本刊資料照）

阮經天雖然與父親不親，但與媽媽、爺爺、奶奶、弟弟，感情都很好。從小由爺爺奶奶照顧，國小母親開泡沫紅茶店養活他跟弟弟，媽媽還因為泡茶泡到有職業傷害。連爺爺奶奶失智，阮經天把兩老從從台中接上來住，也是媽媽為了兒子而幫忙照顧。對於媽媽，阮經天一直想要她更快樂，像是媽媽60幾歲了要離婚，他也支持，「我覺得她都60幾歲了，你不讓她快樂一點？如果分開可以讓他們更快樂，離了婚他還是我媽，對我們來講他們就是爸媽。」

同時，他與弟弟之前也曾陪著病中坐輪椅的母親，在公園聊天，這樣的畫面相當溫馨。年少曾經他很重視陪伴家人，他手臂上的刺青都與去世的爺爺奶奶有關，透露著思念。疫情間的3年空檔，阮經天曾透露，雖然大家工作都受到影響，但他認為自己很幸運，因為可以好好陪自己珍愛的爺爺與奶奶，陪伴他們到最後。也因而，他會在《周處除三害》在中國爆紅時，選擇在台灣陪伴母親最後一程。



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