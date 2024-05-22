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琳妲爆曾是詐騙集團受害者！　收簡訊惹禍「戶頭積蓄全沒了」

記者孟育民／台北報導

「我真的好白癡，乖乖領三萬買點數耶！」琳妲自爆曾被詐騙，一旁的紫庭也驚爆「其實我也是南寧詐騙案的被害者」，談起詐騙樂天女孩不藏私分享自身經驗；近年來詐騙橫行，臺北市政府警察局大同分局特別與浪直播合作，邀請樂天女孩琳妲、梔梔、紫庭，一起參與「樂天知詐作夥體驗」節目，邊手作邊問問題，透過互動讓觀眾了解防詐、反毒，婦幼、交通相關議題。

▲▼ 琳妲曾被詐騙3萬元。（圖／浪LIVE直播提供）

▲琳妲、梔梔、紫庭，一起參與「樂天知詐作夥體驗」節目。（圖／浪LIVE直播提供）

網路詐騙層出不窮，就連樂天女孩也淪為被害人；「我曾經上網買包包，結果收到簡訊通知，然後我被騙了！」琳妲自爆自己成為網路詐騙集團的肥羊，當年她才18歲，「對方說扣款按錯了，要我到提款機把錢領出來，去便利商店買點數！」

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▲▼ 琳妲曾被詐騙3萬元。（圖／浪LIVE直播提供）

▲琳妲曾被詐騙3萬元。（圖／浪LIVE直播提供）

因為當時太害怕了，就乖乖跟著指令做，就這樣帳戶裡僅存3萬塊化為烏有，「我是不是很白癡！我就真的站在便利商店念點數編號給對方，我就被騙了，真的超白癡！」她也立志要賺得比三萬還多，那些錢就當繳學費了！紫庭在旁不停安慰她，也透露自己捲入南寧詐騙案，「騙我的人是自己的閨密，去大陸包吃包喝，到對岸發現不對勁，深夜僥倖逃跑，逃過一劫。」

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