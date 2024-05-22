女團babyMINT、HUR+夢幻合體！　爆爭搶人氣掀「內鬨互撕」

▲女團babyMINT和HUR+將夢幻合體聯手舉辦「IDOL WEEKEND」粉絲唱拍會。（圖／華研國際提供）



記者翁子涵／台北報導

女團babyMINT和HUR+將夢幻合體聯手舉辦「IDOL WEEKEND」粉絲唱拍會，首次使用混搭方式將17人分為6組貼拍限定組合，日前兩團合體團練無預警開直播，瞬間引發歌迷暴動，高喊：「紅（HUR+）配綠（babyMINT）好臭屁！」6組限定組合成員也輪流撩粉絲，上演女團內鬨互撕，逗樂大票歌迷，紛紛敲碗許願想看當初比賽時的經典結盟舞台重現，babyMINT和HUR+也賣關子表示：「驚喜是一定有的，5/25不見不散！」

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▲ 女團babyMINT和HUR+日前無預警合體開直播。（圖／華研國際提供）



日前babyMINT和HUR+合體團練無預警突襲開直播，不過17人同框也造成粉絲們的另類困擾，許多人反應注意力都不知道該放在誰身上，訊息量太大。更有粉絲發現，17人同框E人I人相當明顯，她們也趁機公布誰是E人誰是I人，當問到誰是I人時，團員們一度沒反應過來，形同「集體認愛（I）」瞬間全數脫單？讓她們搞笑解釋：「我們表裡不E」，跟上時下最流行的MBTI話題。



在直播中，分為六組的成員們，也紛紛向粉絲拉票，原本應該合作的兩團突然上演人氣爭奪戰，內鬨互撕，栩栩更表示自從「IDOL WEEKEND」的活動上線後，身邊友人突然告知有買票，讓她又驚又喜，感動直呼：「太挺了吧！」沒想到友人聞言卻表示誤會大了，是想和HUR+的連穎合照，才順便見栩栩的，讓她哭笑不得。

而這次難得合體演出，粉絲們除了期待當初的結盟舞台，更期待能看到「完全體」的babyMINT和HUR+一起演出，她們也賣關子表示：「驚喜是一定要有的，當天晚上你們就知道了，相約粉絲5/25不見不散。」

