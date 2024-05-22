ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

女團babyMINT、HUR+夢幻合體！　爆爭搶人氣掀「內鬨互撕」

▲女團babyMINT和HUR+將夢幻合體聯手舉辦「IDOL WEEKEND」粉絲唱拍會。（圖／華研國際提供）

▲女團babyMINT和HUR+將夢幻合體聯手舉辦「IDOL WEEKEND」粉絲唱拍會。（圖／華研國際提供）

記者翁子涵／台北報導

女團babyMINT和HUR+將夢幻合體聯手舉辦「IDOL WEEKEND」粉絲唱拍會，首次使用混搭方式將17人分為6組貼拍限定組合，日前兩團合體團練無預警開直播，瞬間引發歌迷暴動，高喊：「紅（HUR+）配綠（babyMINT）好臭屁！」6組限定組合成員也輪流撩粉絲，上演女團內鬨互撕，逗樂大票歌迷，紛紛敲碗許願想看當初比賽時的經典結盟舞台重現，babyMINT和HUR+也賣關子表示：「驚喜是一定有的，5/25不見不散！」

▲▼ 女團babyMINT和HUR+日前無預警合體開直播。（圖／華研國際提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 女團babyMINT和HUR+日前無預警合體開直播。（圖／華研國際提供）

日前babyMINT和HUR+合體團練無預警突襲開直播，不過17人同框也造成粉絲們的另類困擾，許多人反應注意力都不知道該放在誰身上，訊息量太大。更有粉絲發現，17人同框E人I人相當明顯，她們也趁機公布誰是E人誰是I人，當問到誰是I人時，團員們一度沒反應過來，形同「集體認愛（I）」瞬間全數脫單？讓她們搞笑解釋：「我們表裡不E」，跟上時下最流行的MBTI話題。
 
在直播中，分為六組的成員們，也紛紛向粉絲拉票，原本應該合作的兩團突然上演人氣爭奪戰，內鬨互撕，栩栩更表示自從「IDOL WEEKEND」的活動上線後，身邊友人突然告知有買票，讓她又驚又喜，感動直呼：「太挺了吧！」沒想到友人聞言卻表示誤會大了，是想和HUR+的連穎合照，才順便見栩栩的，讓她哭笑不得。

而這次難得合體演出，粉絲們除了期待當初的結盟舞台，更期待能看到「完全體」的babyMINT和HUR+一起演出，她們也賣關子表示：「驚喜是一定要有的，當天晚上你們就知道了，相約粉絲5/25不見不散。」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

詭異！客廳黑狗對空氣狂吠　下秒突往後彈飛「項圈被摘下」

推薦閱讀

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

直擊／九澤CP爆不合？邱鋒澤驚呼：我們很好啊　親解拆夥原因

Energy當眾震撼再現16蹲　小巨蛋萬人暴動了！

Energy當眾震撼再現16蹲　小巨蛋萬人暴動了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

觀眾已入場「陳奕迅突上台宣布取消」！淚崩道歉：真的沒辦法演出

賀軍翔涉性侵！知情人士爆「對象是女荷官」：疑黑道喬不攏才曝光

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」：這是存於血液中的事實

五月天石頭「迷失自己」首發聲！139字吐心聲…粉絲全懂了：平安回來

楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的

信：我一直都是支持統一的啊　這兩天都在錄音「抱歉來晚了」

伊能靜7歲女兒「機場接小哈利」哭了！她高EQ開導被網讚：神仙媽媽

《破墓》女星演完剛要爆紅⋯　「憔悴病容曝光」認：癌症復發了

蔡阿嘎87歲阿嬤「住加護病房」！　二伯門外守候…網關心刷一排

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

babyMINT, HUR+

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 日正妹歌手飆超穩高音「下秒忘詞崩潰」　大失態網讚：這就是直播
  2. 歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕
  3. 鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友
  4. 小孟老師／5月26日星座運勢　巨蟹雙魚「激情長久幸福滿滿」
  5. 萁萁想送兒「念台中國際學校」　黃鐙輝堅拒：公立學校師資也不錯
  6. 迪士尼傳奇音樂大師辭世！　〈小小世界〉理查德謝爾曼享耆壽95歲
  7. 坎城影展／一次誕生4影后！席琳娜合作跨性別女星奪獎　西恩貝克拿下金棕櫚
  8. 楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　32字捍衛：活得好好的
  9. 妮姬米娜涉攜帶大麻　在阿姆斯特丹機場被捕
  10. 馴鹿寶貝》名為「機會」的毒餌　知道被性侵仍不斷回去

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366