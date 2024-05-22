陳德修罕見曝「超有料身材」　爆健身過度左手險廢掉

記者蔡琛儀／台北報導

陳德修推出首張專輯《適者生存》，並將於6月1日舉行演唱會，為了保持最佳狀態，陳德修進入備戰模式，持續在健身房操肌飆嗓，並秀出難得的二頭肌。

▲陳德修為演唱會備戰。（圖／板橋對蛙練健身房提供）

陳德修透露，這次的個唱是他42歲生日的最棒禮物，他從2005年以搖滾樂團團長兼吉他手出道，並在戲劇《終極三國》中飾演劉備一角備受注目。近日，他驚喜回歸歌壇，並全權負責首張個人專輯的詞曲創作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳德修表示，為了演唱會，他每天都會跑步7公里，並且戒食澱粉，以中藥補氣，他還會在做運動的同時練唱，以保持最佳肺活量，他笑說，雖然他不是走猛男路線，但為了演唱會，他必須保持最佳狀態。陳德修2010年因為樂團推新專輯進行減重，因而愛上運動，體態一直維持65公斤，不過他也曾為了訓練舉重，導致左手受傷，筋膜沾黏，快變成五十肩，經過半年治療才見好轉，因此現在都會量力而為，控制運動強度，避免肌肉拉傷。

▲▼陳德修多年來體重一直維持在65公斤。（圖／板橋對蛙練健身房提供）

此外，陳德修還挑戰不使用提詞機，在舞台上真實自然地看著粉絲專注的演唱。他表示，他正在努力記住每一首歌的歌詞，希望能做到零忘詞演出。演唱會將於6月1日在三創Clapper Studio舉行，購票洽KKTIX與全家超商。