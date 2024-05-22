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零緋聞破功！杉咲花首度爆戀情…對象是大8歲的「他」合作4次生愛

記者陳芊秀／綜合報導

26歲日本女星杉咲花因演出《花過天晴》、《不良少年與白手杖女孩》走紅，而且入行以來幾乎沒有花邊新聞，被日媒封為「零緋聞女神」。而她入行多年首度被爆出戀情，對象是34歲若葉龍也，兩人因合作新劇《Unmet-某腦外科醫的日記-》生愛。

▲▼杉咲花首度爆戀情。（圖／翻攝自X）

▲又有日劇螢幕CP成真！杉咲花首度爆戀情，對象是正合作新劇的若葉龍也。（圖／翻攝自X）

據日媒《News Post Seven》報導，有知情人士爆料，杉咲花與若葉龍也除了拍戲以外也頻繁見面，對眾人來說是「公開的秘密」，起初是女方比較熱衷，現在男方也對她打從心底著迷，兩人片刻都不分離，不僅片場相處一整天，結束後男方也去她家。

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杉咲花與若葉龍也相差8歲，兩人至今已經合作4次，包括晨間劇《小侍女千代》、《杉咲花的攝休》、電影《市子》，加上現正熱播中的春季檔日劇《Unmet》，在拍攝現場相處時間長，距離也拉得更近。兩人被媒體直擊5月上旬晚間，造訪一間連鎖拉麵店用餐，當時有工作人員陪同，態度顯得很輕鬆，對周圍也沒有防備的模樣。數天後，若葉龍也拍攝收工，開著愛車前去杉咲花的家中，隔天清晨，兩人先後來到片場。

▲▼杉咲花首度爆戀情。（圖／翻攝自X）

▲▼杉咲花首度爆戀情。（圖／翻攝自X）

▲杉咲花、若葉龍也共合作4次，包括晨間劇、電影、電視劇等。（圖／翻攝自X）

若葉龍也本名最上龍也，出身演藝世家，家人從小就跟著兩個哥哥入行，少年時期演過日劇《改造野豬妹》、《偵探學園》，成年後重心放在電影圈。他鮮少接演電視劇，此次接演日劇《Unmet》，除了製作人邀約，女主角杉咲花親自打電話邀請，他為此點頭演出，電視劇雖然首集收視率6%，被視為數字吃緊，但是劇集口碑極佳，他更因精湛演出人氣飆漲。

▲▼杉咲花首度爆戀情。（圖／翻攝自X）

▲杉咲花、若葉龍也合作新劇感情激增。（圖／翻攝自X）

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杉咲花, 若葉龍也, Unmet

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