蕾菈體驗抓鳳筋挨酸「把錢拿去買大麻」！　23字發聲反擊：我是罪人

記者王靖淳／綜合報導

網紅蕾菈平時會拍片分享與DJ老公湯宇的日常，最近她帶老公去看自己按摩，沒想到影片曝光後，卻引來酸民留言問她：「為什麼不把這筆錢，拿來買大麻？」為此，蕾菈也透過IG限動做出反擊。

▲蕾菈常在社群分享辣照。（圖／翻攝自Facebook／蕾菈）

蕾菈坦言，因為之前想體驗抓鳳筋的感覺，所以才帶老公陪她去抓。透過影片可見到，蕾菈在按摩過程中感到很害羞且緊張，結束之後她坦言是個非常特別的體驗，同時也表示，如果對自己非常不了解、或是像她一樣喜歡了解自己身體的女生，她認為非常適合去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蕾菈和老公在去年爆出大麻風波。（圖／翻攝自Facebook／蕾菈）

影片曝光之後，除了有網友留言表示很健康正向之外，也有人問蕾菈為何不把錢拿去買大麻。為此，她也分別寫下「因為在台灣是犯罪」、「愛我也是一種罪」、「我是罪人」等留言，接著再把內容截圖後，轉發到IG限動表示，自己放飛自我。

▲蕾菈回覆網友的留言。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）

事實上，蕾菈夫妻在去年11月時，因為持有大麻而被警方逮捕，起初矢口否認，直到隔天才認錯，同時也上傳道歉影片，消息曝光之後，引來兩派評價，如今有人在影片下方留言重提此事，再度讓當時大麻的風波又更加受到討論。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！